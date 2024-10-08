ديلي ميل: خبراء سكاي سبورتس دعموا رفع البطاقة الحمراء عن برونو فيرنانديز

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

طرد برونو فيرنانديز

ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد دعم طلبه برفع البطاقة الحمراء عن برونو فيرنانديز برأي خبراء التحكيم على قناة سكاي سبورتس.

وتلقى برونو بطاقة حمراء خلال مواجهة مانشستر يونايتد وتوتنام بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، في الدقيقة 42 من المباراة التي خسرها فريقه 3-0، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وأوضحت الصحيفة، أن يونايتد قدم مقطعي فيديو من برنامج "Ref Watch" على قناة سكاي سبورتس.

أخبار متعلقة:
لا يعرف الفوز.. مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا في خامس مباراة دون انتصار نار التنين لا تحرق الشياطين.. ماجواير يخطف نقطة مثيرة لـ يونايتد أمام بورتو أرقام كارثية لـ مانشستر يونايتد.. الأمر أسوأ من خسارة 3 مباريات

وتضمن الفيديو استعراض قرار الحكم السابق ديرموت جالاجر، ودين أشتون لاعب وست هام والمنتخب الإنجليزي السابق، وسو سميث لاعبة منتخب إنجلترا السابق.

جالاجر، قال إن حكم المباراة كريس كافاناج لم يكن في وضع يسمح له برؤية الكرة بشكل كامل، واصفا الكرة بالضربة العابرة وليس الخطأ الذي يستحق البطاقة الحمراء.

واتفق الخبراء في الاستوديو على أن القرار كان خطأ من الحكم كافاناج، وأن الخطأ لا يستحق البطاقة الحمراء.

وأشارت ديلي ميل، إلى أن يونايتد ذكر في الأسباب المكتوبة لـ إلغاء البطاقة عن الاستوديو: "كانت وجهة نظر الأغلبية أنه من الواضح أنه لم يكن هناك أي تعمد إيذاء أو قوة مفرطة".

وكان مقررًا أن يتم إيقاف برونو فيرنانديز 3 مباريات ضد أستون فيلا وبرينتفورد ووست هام، بعد تلقيه البطاقة الحمراء

ولكن بعد قبول الاستئناف المقدم من يونايتد تم رفع الإيقاف عن برونو.

وكانت البطاقة الحمراء أمام توتنام هي أول مرة يحصل فيها برونو فيرنانديز على بطاقة حمراء منذ انضمامه للفريق في يناير 2020، قبل أن يوقع عقدا جديدًا في الصيف الماضي يمتد إلى يونيو 2027.

برونو فيرنانديز سكاي سبورتس الاتحاد الإنجليزي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
الإصابة تبعد هاري ماجواير لعدة أسابيع لاعب إنتر السابق: كنت أشجع ميلان منذ صغري.. وموقفي في تشيلسي بعد اهتمام مانشستر سيتي بضمه.. مدير تورينو: ريتشي يستطيع اللعب تحت قيادة أي مدرب المزيد من الصواريخ.. أستون فيلا يجدد عقد جون دوران ليفربول يمدد تعاقده مع جاريل كوانساه جارناتشو: أعاني من إصابة في الركبة خلال المباراتين الماضيتين مانشستر سيتي ينتصر في أولى القضايا على رابطة الأندية الإنجليزية بوستيكوجلو: هذه أسوأ هزيمة لي مع توتنام.. وأشعر بالإحباط بسبب الخسارة الفادحة
أخر الأخبار
زاراجوزا: لست نادما على الانتقال إلى بايرن.. قبل عامين كنت ألعب في الدرجة الثانية 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بمشاركة ثلاثي مصري.. جدول مواعيد ربع نهائي البطولة العربية للأندية 42 دقيقة | كرة سلة
الشباب يستعيد حمد الله في دربي النصر 48 دقيقة | سعودي في الجول
أون تايم سبورتس تنقل مباراتي مصر للناشئين أمام روسيا 51 دقيقة | الكرة المصرية
موسم الرياض يعلن رعاية الدوري الإسباني لمدة 3 أعوام 53 دقيقة | سعودي في الجول
اتحاد الكرة: مشاركة المنتخب في كأس العالم غير مهددة.. وغلق ملف مواجهة بلجيكا ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - الاتحاد ينهي تعاقده مع الجابري.. واللاعب ينتقل إلى طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
ديلي ميل: خبراء سكاي سبورتس دعموا رفع البطاقة الحمراء عن برونو فيرنانديز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 3 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 4 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات