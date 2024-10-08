ديلي ميل: خبراء سكاي سبورتس دعموا رفع البطاقة الحمراء عن برونو فيرنانديز

ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد دعم طلبه برفع البطاقة الحمراء عن برونو فيرنانديز برأي خبراء التحكيم على قناة سكاي سبورتس.

وتلقى برونو بطاقة حمراء خلال مواجهة مانشستر يونايتد وتوتنام بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، في الدقيقة 42 من المباراة التي خسرها فريقه 3-0، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وأوضحت الصحيفة، أن يونايتد قدم مقطعي فيديو من برنامج "Ref Watch" على قناة سكاي سبورتس.

وتضمن الفيديو استعراض قرار الحكم السابق ديرموت جالاجر، ودين أشتون لاعب وست هام والمنتخب الإنجليزي السابق، وسو سميث لاعبة منتخب إنجلترا السابق.

جالاجر، قال إن حكم المباراة كريس كافاناج لم يكن في وضع يسمح له برؤية الكرة بشكل كامل، واصفا الكرة بالضربة العابرة وليس الخطأ الذي يستحق البطاقة الحمراء.

واتفق الخبراء في الاستوديو على أن القرار كان خطأ من الحكم كافاناج، وأن الخطأ لا يستحق البطاقة الحمراء.

وأشارت ديلي ميل، إلى أن يونايتد ذكر في الأسباب المكتوبة لـ إلغاء البطاقة عن الاستوديو: "كانت وجهة نظر الأغلبية أنه من الواضح أنه لم يكن هناك أي تعمد إيذاء أو قوة مفرطة".

وكان مقررًا أن يتم إيقاف برونو فيرنانديز 3 مباريات ضد أستون فيلا وبرينتفورد ووست هام، بعد تلقيه البطاقة الحمراء

ولكن بعد قبول الاستئناف المقدم من يونايتد تم رفع الإيقاف عن برونو.

وكانت البطاقة الحمراء أمام توتنام هي أول مرة يحصل فيها برونو فيرنانديز على بطاقة حمراء منذ انضمامه للفريق في يناير 2020، قبل أن يوقع عقدا جديدًا في الصيف الماضي يمتد إلى يونيو 2027.