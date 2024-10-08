الإصابة تبعد هاري ماجواير لعدة أسابيع

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 17:03

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

سيغيب هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد عن الملاعب لبضعة أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض المدافع الإنجليزي لإصابة عضلية يوم الأحد خلال مباراة فريقه مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

وقال ماجواير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "أشعر بالإحباط بسبب الإصابة التي تعرضت لها في مباراة أستون فيلا، سأغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، لكنني سأعود أقوى".

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وخرج ماجواير قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بعد ركلة حرة لصالح أستون فيلا واضطر الطاقم الطبي إلى مساعدته على الخروج من الملعب.

ولم يعد هاري في الشوط الثاني وتم استبداله بماتيس دي ليخت، الذي ساعد الشياطين الحمر في الحفاظ على الشباك نظيفة في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وشارك هاري في 9 مباريات حتى الآن هذا الموسم، حيث بدأ 6 مباريات كأساسي وظهر في 3 مباريات كبديل.

وتشمل خيارات إريك تين هاج الدفاعية في الوقت الحالي كل من دي ليخت وجوني إيفانز وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف.

هاري ماجواير مانشستر يونايتد
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