إنييستا: سأعمل في التدريب.. ولن أعود إلى برشلونة إلا في حالة واحدة

أوضح أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق أنه سيعمل في تدريب كرة القدم بعد اعتزاله.

وأعلن إنييستا اعتزاله كرة القدم أمس الاثنين.

وقال إنييستا خلال مؤتمر اعتزاله: "لا يمكنني الابتعاد كثيرا عن كرة القدم كانت حياتي وستظل كذلك، لدي الدافع للعمل كمدرب وبدأت بالفعل في الحصول على الرخص اللازمة، الذين يعرفونني يعلمون أنني عنيد للغاية".

وأضاف "آمل أن يبقى هانز فليك في تدريب برشلونة للكثير من السنوات، لأن ذلك سيكون علامة جيدة للنادي، أنا أثق فيه وعمله رائع".

وأتم "أحب أن أعود إلى برشلونة في وقت ما، سأكون في النادي عندما أشعر أنني أستطيع المساعدة بشيء ما".

ويلقب إنييستا بالرسام نظرا لما يقدمه عندما يستحوذ على الكرة سواء بمراوغاته الرائعة أو تمريراته الدقيقة.

وبدأ أسطورة كرة القدم الإسبانية مشواره مع كرة القدم بالفريق الأول لبرشلونة في عام 2002واستمر لمدة 16 عاما برفقته حتى رحل عام 2018.

وخلال مشواره مع النادي الإسباني شارك إنييستا في 647 مباراة وسجل 57 هدفا وصنع 135.

وتوج إنييستا مع برشلونة بـ 32 لقبا بواقع 4 دوري أبطال أوروبا و9 دوري إسباني و3 كأس عالم للأندية و6 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الأوروبي و7 كأس السوبر الأوروبي.

بعد الرحيل عن برشلونة انتقل إنييستا إلى فيسيل كوبي الياباني.

ولمدة 5 سنوات في اليابان لعب إنييستا 134 مباراة ونجح في تسجيل 26 هدفا وصنع 25.

وتوج النجم الإسباني برفقة فيسيل كوبي بالدوري الياباني وكأس اليابان وكأس السوبر الياباني.

وقضى إنييستا موسمه الأخير مع فريق الإمارات ولعب خلاله 23 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

مسيرة إنييستا الأسطورية امتدت لمنتخب إسبانيا والذي شارك برفقته في 131 مباراة دولية وسجل 14 هدفا وصنع 30 آخرين.

وتوج إنييستا مع إسبانيا ببطولة اليورو مرتين في عامي 2008 و2012، كما توج بكأس العالم 2010 وسجل هدف الفوز لإسبانيا على هولندا بالنهائي.

وأنهي إنييستا مسيرته متوجا بإجمالي 38 لقبا برفقة الأندية والمنتخب ليكون ضمن أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

وحصل إنييستا على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعام 2012.