مدرب بيراميدز: لا أعرف أي شيء عن ساجرادا ودجوليبا.. وسننافس على دوري الأبطال

شدد كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز على عدم معرفته بأي من فريقي دجوليبا وساجرادا الذين وقعا مع فريقه بالمجموعة بدوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز في مجموعة تضم الترجي التونسي ودجوليبا وساجرادا.

وقال يوريتشيتش: "لا أملك فكرة حاليا عن دجوليبا وساجرادا ولكن سأعمل على ذلك مع الجهاز المعاون وسيتم التحضير جيدا للفريقين ومعرفة كل شيء عنهما قبل اللقاءات الرسمية ودراستهما بالصورة المطلوبة".

وواصل" سنواجه الترجي التونسي والذي يعد واحدا من أكبر الأندية في إفريقيا وصاحب إنجازات وبطولات في دوري الأبطال وفي النسخة الأخيرة وصل إلى النهائي وبالطبع مواجهته ستكون قوية وهو كمدير فني يحترم جميع المنافسين".

وأضاف "بيراميدز يستعد جيدا من خلال معسكر تركيا للموسم الجديد بكل قوة بعد موسم قوي قدم خلاله الفريق مباريات رائعة ونافس على كل البطولات وتوج بكأس مصر والفريق يتطور بالشكل المطلوب وسيكون منافسا قويا في دوري الأبطال".

وأتم "ترتيب مباريات دور المجموعات ليس بالأمر الهام لأنه في النهاية ستواجه جميع فرق المجموعة ذهابا وإيابا ولكن من الجيد أن تكون المباراة الأولى على ملعبنا وبالتالي الفرصة أكبر لبداية المشوار بفوز وثلاث نقاط وهو أمر مهم لما يلي ذلك من مباريات والحصول على الثقة المطلوبة".

بيراميدز كان قد خرج من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.