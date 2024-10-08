مدير شباب بلوزداد: الأهلي له باع كبير ولكن قوة الفرق في الملعب وليس على الورق

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 12:26

كتب : FilGoal

الأهلي - السوبر الإفريقي

أكد توفيق قريشي المدير الرياضي لنادي شباب بلوزداد الجزائري أن الأهلي له باع كبير في دوري أبطال إفريقيا، لكن القوة تظهر في الملعب فقط.

وقال قريشي لقناة أون تايم سبورتس 1: "جميع الفرق التي تشارك في دوري أبطال إفريقيا هي التي حصلت على بطولة الدوري في بلادها، ولذلك هي أقوى فرق ممكنة".

وأضاف "القرعة بالتأكيد صعبة للغاية خاصة عندما تتعلق بمباراة بين فريق جزائري ضد مصري إذ تتسم بالحماس، لكن المستوى قوي للغاية، الخبرة تتحكم في التأهل".

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وأكمل "الكل يعلم أن الأهلي لديه باع كبير في البطولة، لكن مهما كانت قوة الفريق فكرة القدم تحمل المفاجآت، وذلك حدث في مباراة السوبر الإفريقي الموسم الماضي في فوز اتحاد العاصمة والأهلي، بالرغم من المساندة الجماهيرية للأحمر".

وأنهى حديثه قائلا: "قوة الفرق تظهر داخل الملعب فقط وليس على الورق وأتمنى الوصول إلى الدور القادم رفقة الأهلي".

يتواجد الأهلي رفقة شباب بلوزداد وأورلاندو بايرتس واستاد أبيدجان في المجموعة.

مواعيد مباريات الأهلي

الجولة الأولى (26-27 نوفمبر)

الأهلي × استاد أبيدجان

الجولة الثانية (6-7 ديسمبر)

أورلاندو بايرتس × الأهلي

الجولة الثالثة (13-14 ديسمبر)

الأهلي × شباب بلوزداد

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

شباب بلوزداد × الأهلي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

استاد أبيدجان × الأهلي

الجولة السادسة (17-18 يناير)

الأهلي × أورلاندو بايرتس

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

بينما بيراميدز أقصى جي كيه يو بطل زينزبار من نفس الدور.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.

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