مران منتخب مصر – موعد تواجد الـ4 محترفين.. ومواصلة ظهور 20 لاعبا

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 23:09

كتب : بسام أبوبكر

مران منتخب مصر

تحدد وصول 4 لاعبين محترفين من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر وخوض التدريبات.

ويلتقي منتخب مصر مع موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات.

وأكد المركز الإعلامي أن الرباعي محمد صلاح ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد وعمر مرموش يوم الاثنين المقبل، بينما وصل من قبل حمدي فتحي ومحمود حسن "تريزيجيه".

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وواصل 20 لاعبا التدريب تحت قيادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

وشارك في مران منتخب مصر 20 لاعبا هم:

محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان وخالد صبحي ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد ومحمود حسن "تريزيجيه" ومصطفي فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - المهدي سليمان (الاتحاد) - مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (المصري) - محمد حمدي شرف (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - أحمد عيد (المصري).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - نبيل عماد (الزمالك) - محمود تريزيجيه (الريان القطري) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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