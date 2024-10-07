مرتجي: هذا عدد جماهير الأهلي المسموح حضوره ضد العين وأسعار التذاكر

أوضح خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين ببطولة إنتركونتيننتال.

وقال مرتجي عبر قناة الأهلي: "اجتمعنا مع مسؤولي فيفا حول مباراة العين في بطولة إنتركونتيننتال وتحدثنا عن كل ما يخص المباراة وما قبلها بيومين، تكلفة إقامة المباراة والحكام والبعثات التي ستتواجد سيتحملها الأهلي والمصاريف سيتم تغطيتها من المبلغ الذي سنحصل عليه نظير المشاركة"

وتابع "الأمن وافق على حضور 52 ألف مشجع لمباراة العين وهو ما يعني تقريبا السعة الكاملة لأن هناك مدرج الدرجة الأولى يمين يكون مغلقا بشكل دائم، العين طلب الحصول على 1000 تذكرة ووفرنا لهم 1200 تذكرة ستكون بمقابل وليست بشكل دعوات، وأسعار التذاكر ستكون 100 جنيه للدرجة الثالثة و200 للثانية و500 للدرجة الأولى".

وأضاف "دعوة حضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية جاءت لأنهم يدعون بعض الأندية غير الأوروبية والأهلي ليس أكبر قلعة رياضية في مصر ولكنه أكبر قلعة رياضية في إفريقيا والشرق الأول والعالم العربي ولذلك يتم دعوته لأنه من أكبر القلاع الرياضية حول العالم ووجوده يضيف لمثل هذه المحافل والمدعوين من خارج أوروبا لا يتدعوا 9 أندية".

وشدد "التقشف في المصاريف؟ الإنجازات التي تحققت في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب لم تحدث في تاريخ النادي ومشكلتنا هي كيفية توفير العملة ونحن شهريا نكون مطالبين بتوفير مليون و400 ألف دولار والبنك المركزي وضع ضوابط وصعوبات للحصول على دولارات وأطلب من المسؤولين توفير العملة لنا حتى ولو في السفريات لأن النادي الأهلي يمثل مصر ومشكلتنا ليست في الميزانية لان ميزانيتنا لا مثيل لها".

وأتم "لم يصلنا أي شيء من لجنة الانضباط حول فرض عقوبات على بعض أعضاء مجلس الإدارة ولكن إن حدث أي شيء مثل ذلك سيكون أمرا جنونيا".