ليفربول يمدد تعاقده مع جاريل كوانساه

أعلن نادي ليفربول تجديد تعاقده مع مدافعه جاريل كوانساه.

جاريل كوانساه النادي : ليفربول ليفربول

وأشار النادي إلى أن المدافع الشاب قد وقع على عقد جديد طميل الأمد دون الإعلان عن مدته تحديدا.

ويلعب كوانساه بأكاديمية ليفربول منذ سن الخامسة.

وقال صاحب الـ 21 عاما عبر الموقع الرسمي للنادي: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من الدقائق الحالية".

وتابع "أعتقد أن أسلوب اللعب الذي جاء به المدرب الجديد وأسلوبه كان جزء مما يحدث الآن، أنا في أفضل نادي بالعالم يمكنني التطور به وأن أكون أفضل".

وأضاف "أعتقد أن اللاعبين الذين من حولي هم الأفضل في مراكزهم لذلك لا يوجد مكان أفضل لأتواجد به".

ويلعب كوانساه مع الفريق الأول لليفربول منذ بداية الموسم الماضي تحت قيادة يورجن كلوب.

المدافع الإنجليزي شارك مع ليفربول في مباراتين فقط منذ بداية الموسم الحالي حتى الآن.