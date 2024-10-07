انتهت دوري المحترفين - الترسانة (1)-(0) منتخب السويس

قائمة بيراميدز - تواجد أوباما وأوجولا.. وغياب الكرتي عن معسكر تركيا

دوري المحترفين – أوتو يمنح الترسانة فوزا غاليا على منتخب السويس

خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمود العربي من بيراميدز

مران الزمالك - الونش يشارك في جزء بالكرة.. وغياب الجزيري

منافس الزمالك - مدرب بلاك بولز لـ في الجول: مبارياتنا لن تكون سهلة.. وتأسسنا قبل 7 سنوات