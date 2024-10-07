انتهت دوري المحترفين - الترسانة (1)-(0) منتخب السويس

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

أوجستين أوتو - الترسانة - منتخب السويس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترسانة ضد منتخب السويس في الجولة الأولى لدوري المحترفين.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 11: جوووووووول أوجستين أوتو بعد انفراد تام بالمرمى.

بداية المباراة

الترسانة منتخب السويس دوري المحترفين
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