انتهت دوري المحترفين - الترسانة (1)-(0) منتخب السويس
الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 17:58
كتب : FilGoal
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لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 11: جوووووووول أوجستين أوتو بعد انفراد تام بالمرمى.
بداية المباراة
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