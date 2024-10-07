منافس الزمالك - مدرب بلاك بولز لـ في الجول: مبارياتنا لن تكون سهلة.. وتأسسنا قبل 7 سنوات

علق هيلدر دوارتي مدرب بلاك بولز الموزمبيقي، على قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي أقيمت مساء الإثنين في القاهرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الفريق الموزمبيقي في المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك والمصري، وإنيمبا النيجيري.

وقال دوارتي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "مجموعتنا صعبة بكل تأكيد لكن دعونا نعمل مع كل مباراة على أنها مباراة نهائية".

وأضاف: "ندرك أن جميع خصومنا يستحقون الاحترام وهو ما سنفعله، ونلعب مبارياتنا في موزمبيق وبكل تأكيد لن تكون سهلة على خصومنا".

وعن مواجهة الزمالك، قال: "نعلم الزمالك جيدا وتاريخه الكبير الحافل بالإنجازات، إنه الأكثر شهرة في إفريقيا وهى فرصة جيدة لتشريف اسم موزمبيق في محفل كبير مثل بطولة الكونفدرالية".

تحدث مدرب بلاك بولز عن بقية المواجهات: "باقي فرق المجموعة مميزين للغاية ولديهم خبرات، سنعمل على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط مع احترام خصومنا والقتال في حدود كرة القدم".

وكشف بولز عن تاريخ النادي: "بلاك بولز نادي صغير تأسس قبل بضع سنوات، ولكن لدينا مشروع طموح يركز على الظهور بشكل رائع في إفريقيا".

وأكمل مدرب بطل موزمبيق: "خلال 7 سنوات قمنا بتأسيس نادينا بأفضل الإمكانيات التدريبية ونحن نعرف ماذا نريد جيدا من مشروعنا".

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - أنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي

وكان المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما جاء الزمالك في التصنيف الأول.

إنيمبا النيجيري الذي تواجد في المستوى الثالث توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2003، و2004، وكذلك كأس السوبر الإفريقي في نفس العامين.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.