الكونفدرالية - علي ماهر يكشف لـ في الجول سبب قوة المجموعة.. ومواجهة الزمالك

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 15:56

كتب : بسام أبو بكر

علي ماهر - المدير الفني لفريق المصري

أسفرت قرعة الكونفدرالية الإفريقية عن وقوع فريقي الزمالك والمصري في نفس المجموعة.

وتحدث علي ماهر المدير الفني لفريق المصري عن نتيجة القرعة ومواجهة الزمالك مرتين.

وقال علي ماهر المدير الفني لفريق المصري لـ FilGoal.com: "مجموعتنا رفقة الزمالك قوية، ويجب الحذر لأن الكونفدرالية أصبحت بطولة قوية جدا".

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وأوضح "تأتي قوة المجموعة بسبب مشاركة فرق كبرى مثل دوري الأبطال".

وكشف علي ماهر "تواجد الزمالك معنا له شق إيجابي بمعرفة كل منا الآخر وسهولة مذاكرة كل شيء عن الفريق، لكنها سلاح ذو حدين".

وشدد المدير الفني للمصري "قادرون على المضي قدما في البطولة وتحقيق الصعود لربع النهائي إن شاء الله".

واختتم تصريحاته "لا يوجد ما يسمى بالمنافس السهل في إفريقيا حاليا لذلك كل المواجهات صعبة وسندرس الفرق بشكل جيد من أجل الاستمرار في البطولة".

ويتواجد علي ماهر في المغرب خلال الفترة الحالية من أجل الدورة الخاصة بالرخصة التدريبية.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - أنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي

وكان المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما جاء الزمالك في التصنيف الأول.

إنيمبا النيجيري الذي تواجد في المستوى الثالث توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2003، و2004، وكذلك كأس السوبر الإفريقي في نفس العامين.

وجاء جدول المصري بالكامل كالآتي:

الجولة الأولى: (28 نوفمبر)

المصري × إنيمبا

الجولة الثانية (8 ديسمبر)

بلاك بولز × المصري

الجولة الثالثة (15 ديسمبر)

الزمالك × المصري

الجولة الرابعة (5 يناير)

المصري × الزمالك

الجولة الخامسة (12 يناير)

إنيمبا × المصري

الجولة السادسة (19 يناير)

المصري × بلاك بولز

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

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