مدرب فرانكفورت: لو استمر مرموش هكذا ستصطف الأندية من أجل ضمه

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 15:50

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد فولفسبورج

يتوقع دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت أن العديد من الأندية ستحاول ضم نجمه عمر مرموش في أقرب فرصة، إذ استمر في تقديم مستوياته الرائعة.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وقال توبمولر في تصريحات للصحفيين: "ما يقدمه مرموش على أرض الملعب حاليا لا يصدق".

أخبار متعلقة:
كومباني يسهب في الإشادة بـ مرموش تقييم مرموش أمام بايرن من الصحف الألمانية مرموش أفضل لاعب بالجولة السادسة من الدوري الألماني مرموش يكشف سر أهدافه أمام بايرن.. ويشكر حارس فرانكفورت

وأضاف "إذا استمر عمر في الأداء بهذا الشكل، فمن المؤكد أن أندية أخرى ستصطف من أجل ضمه".

ويمتد عقد الدولي المصري مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وأكمل "تربطني بمرموش علاقة خاصة لأنني كنت مهاجما أيضا، حتى لو لم أكن جيدا مثل عمر".

وأوضح "ما أخبرته به سيظل سرا بيني وبينه في الوقت الحالي، يمكنني الكشف عن ذلك في وقت ما في نهاية الموسم"

فيما قال ماركوس كروشه المدير الرياضي لفرانكفورت "يتمتع عمر حاليا بالتركيز والتصميم اللازمين أمام المرمى".

وأتم "مرموش حاليًا أحد أفضل المهاجمين في الدوري الألماني، وبالطبع نحن سعداء بذلك".

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني.

إذ يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن.

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهدافه ضده في مشواره.

وأحرز مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت بايرن ميونيخ دينو توبمولر
نرشح لكم
كومباني يسهب في الإشادة بـ مرموش تقييم مرموش أمام بايرن من الصحف الألمانية مرموش يكشف سر أهدافه أمام بايرن.. ويشكر حارس فرانكفورت مرموش أفضل لاعب بالجولة السادسة من الدوري الألماني كريم حامد لـ في الجول: حصلت على تحية الحاضرين عقب صناعة هدف.. وميكالي يتابعني وكيل مرموش يوضح حقيقة عروض كبار إنجلترا.. وسبب رفض فرانكفورت عرض نوتنجهام دون مشاركة عبد المنعم.. نيس يتعادل مع باريس سان جيرمان لصالح موناكو المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: مرموش يتمتع بغريزة قاتلة في الوقت الحالي
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي عن مواجهة رونالدو: أدرك ما حققه في تاريخ الكرة ولكن 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخطيب يسافر اليونان لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية 22 دقيقة | الكرة المصرية
"لن أقبل تدخلاتهم".. ماكيليلي يهاجم إدارة ناديه بعد رحيله 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - تواجد أوباما وأوجولا.. وغياب الكرتي عن معسكر تركيا 53 دقيقة | الكرة المصرية
دوري المحترفين – أوتو يمنح الترسانة فوزا غاليا على منتخب السويس ساعة | الكرة المصرية
بايرن ميونيخ يعلن غياب ثنائي فرنسا وموقف هاري كين ساعة | الكرة الأوروبية
ليفربول يمدد تعاقده مع جاريل كوانساه ساعة | الدوري الإنجليزي
جارناتشو: أعاني من إصابة في الركبة خلال المباراتين الماضيتين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا