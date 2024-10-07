مدرب فرانكفورت: لو استمر مرموش هكذا ستصطف الأندية من أجل ضمه

يتوقع دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت أن العديد من الأندية ستحاول ضم نجمه عمر مرموش في أقرب فرصة، إذ استمر في تقديم مستوياته الرائعة.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وقال توبمولر في تصريحات للصحفيين: "ما يقدمه مرموش على أرض الملعب حاليا لا يصدق".

وأضاف "إذا استمر عمر في الأداء بهذا الشكل، فمن المؤكد أن أندية أخرى ستصطف من أجل ضمه".

ويمتد عقد الدولي المصري مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وأكمل "تربطني بمرموش علاقة خاصة لأنني كنت مهاجما أيضا، حتى لو لم أكن جيدا مثل عمر".

وأوضح "ما أخبرته به سيظل سرا بيني وبينه في الوقت الحالي، يمكنني الكشف عن ذلك في وقت ما في نهاية الموسم"

فيما قال ماركوس كروشه المدير الرياضي لفرانكفورت "يتمتع عمر حاليا بالتركيز والتصميم اللازمين أمام المرمى".

وأتم "مرموش حاليًا أحد أفضل المهاجمين في الدوري الألماني، وبالطبع نحن سعداء بذلك".

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني.

إذ يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن.

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهدافه ضده في مشواره.

وأحرز مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

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