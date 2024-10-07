قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان متوازنتان لـ الأهلي وبيراميدز

أسفرت مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا عن عدم وقوع الأهلي وبيراميدز في نفس المجموعة.

وينطلق دور المجموعات يوم 26 نوفمبر المقبل بينما تختتم مرحلة المجموعات في منتصف يناير.

ويتواجد الأهلي رفقة شباب بلوزداد للموسم الثاني على التوالي، بينما يتواجد رفقتهم أورلاندو الجنوب إفريقي.

أما بيراميدز فيرافق الترجي وبجوارهما ساجرادا ودجوليبا.

وجاءت مجموعات قرعة دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

بينما بيراميدز أقصى جي كيه يو بطل زينزبار من نفس الدور.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.