الكونفدرالية - المصري: مواجهة الزمالك راحة من السفر ولكن.. وجديد موقف الملعب

يرى محمد العويلي ممثل النادي المصري في قرعة الكونفدرالية أن القرعة جيدة.

وأوقعت القرعة نادي الزمالك حامل اللقب، في مواجهة المصري، وإلى جانبهما إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

وقال محمد العويلي ممثل المصري في قرعة الكونفدرالية: "القرعة جيدة، نواجه الزمالك مرتين كل موسم في الدوري".

وتابع "شيء جيد مواجهته مجددا في الكونفدرالية من أجل إراحة الفريق من السفر".

وشدد "لكن كنت أتمنى أن نواجه الزمالك في ربع النهائي وليس بالمجموعات".

وأوضح العويلي "هدف المصري حصد اللقب والوصول لأبعد نقطة ممكنة وإذا حدث ذلك سيكون أمرا جيدا للنادي وشعب بورسعيد".

وبسؤاله عن ملعب الفريق في الكونفدرالية اختتم تصريحاته "هذا أمر خاص بمجلس الإدارة".

وكان المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما جاء الزمالك في التصنيف الأول.

إنيمبا النيجيري الذي تواجد في المستوى الثالث توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2003، و2004، وكذلك كأس السوبر الإفريقي في نفس العامين.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.