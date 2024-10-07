الكونفدرالية - المصري: مواجهة الزمالك راحة من السفر ولكن.. وجديد موقف الملعب

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 13:58

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف يسجل ويحتفل بهدف المصري ضد الزمالك

يرى محمد العويلي ممثل النادي المصري في قرعة الكونفدرالية أن القرعة جيدة.

وأوقعت القرعة نادي الزمالك حامل اللقب، في مواجهة المصري، وإلى جانبهما إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

وقال محمد العويلي ممثل المصري في قرعة الكونفدرالية: "القرعة جيدة، نواجه الزمالك مرتين كل موسم في الدوري".

أخبار متعلقة:
قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة إداري الزمالك يتحدث عن إيجابيات مواجهة المصري في الكونفدرالية والفوز بالسوبر ثروت سويلم يكشف موعد بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري مباراتان في يوم واحد.. الزمالك يخوض 3 وديات استعدادا لـ السوبر المصري

وتابع "شيء جيد مواجهته مجددا في الكونفدرالية من أجل إراحة الفريق من السفر".

وشدد "لكن كنت أتمنى أن نواجه الزمالك في ربع النهائي وليس بالمجموعات".

وأوضح العويلي "هدف المصري حصد اللقب والوصول لأبعد نقطة ممكنة وإذا حدث ذلك سيكون أمرا جيدا للنادي وشعب بورسعيد".

وبسؤاله عن ملعب الفريق في الكونفدرالية اختتم تصريحاته "هذا أمر خاص بمجلس الإدارة".

وكان المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما جاء الزمالك في التصنيف الأول.

إنيمبا النيجيري الذي تواجد في المستوى الثالث توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2003، و2004، وكذلك كأس السوبر الإفريقي في نفس العامين.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

الكونفدرالية الزمالك المصري
نرشح لكم
منافس الزمالك - مدرب بلاك بولز لـ في الجول: مبارياتنا لن تكون سهلة.. وتأسسنا قبل 7 سنوات الكونفدرالية - علي ماهر يكشف لـ في الجول سبب قوة المجموعة.. ومواجهة الزمالك أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات أجندة الكونفدرالية - مواعيد وترتيب مباريات الزمالك والمصري في المجموعات بعد صدام الكونفدرالية - تاريخ المواجهات "المصرية- المصرية" في بطولات إفريقيا قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان متوازنتان لـ الأهلي وبيراميدز أحمد فتحي: التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2013 الأقرب لقلبي لـ3 أسباب إداري الزمالك يتحدث عن إيجابيات مواجهة المصري في الكونفدرالية والفوز بالسوبر
أخر الأخبار
منافس الزمالك - مدرب بلاك بولز لـ في الجول: مبارياتنا لن تكون سهلة.. وتأسسنا قبل 7 سنوات 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
رغم تصريحات ثروت سويلم.. رابطة الأندية تنفي عدم إجراء قرعة لـ الدوري 43 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد جارناتشو من منتخب الأرجنتين 44 دقيقة | أمريكا
الإصابة تبعد مدافع فرانكفورت عن قائمة ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
القناة يعيد ثنائي الإسماعيلي المعار لدعمه بعد إيقاف القيد ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - المصري يتجه لرفض عرض بيراميدز لضم جاد ساعة | الدوري المصري
صراع سعودي إماراتي على رينار ساعة | الوطن العربي
الكونفدرالية - علي ماهر يكشف لـ في الجول سبب قوة المجموعة.. ومواجهة الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا