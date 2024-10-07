كومباني يسهب في الإشادة بـ مرموش

أبدى فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ إعجابه بالأداء الذي قدمه عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت في مباراة الفريقين.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وقال كومباني في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "مرموش يتمتع بصفات رائعة، مثل السرعة والقدرة على إنهاء الهجمات".

وأكمل "أستطيع أن أدرك ذلك، لأن لدي العديد من اللاعبين الرائعين مثله في بايرن وهو واحد منهم".

وأضاف "بالطبع أردنا أن نفعل شيئا حيال ذلك، لكن اللاعبين من هذا النوع يعرفون ما يجب عليهم فعله ويستغلون لحظاتهم على أفضل وجه".

وتابع "ما فعله مرموش حين صنع الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي ليس طبيعيا. لقد تفوق على دايوت أوباميكانو بقوته، لم يفعل أحد ذلك ضد أوباميكانو هذا الموسم".

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني.

إذ يحتل صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن.

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات.

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهدافه ضده في مشواره.

وأحرز مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

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