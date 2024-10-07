في الجول يكشف تفاصيل مشاركة الخطيب ومرتجي باجتماع رابطة الأندية الأوروبية

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 12:41

كتب : أحمد الخولي

خالد مرتجي - محمود الخطيب - حسام غالي

يغادر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي إلى اليونان غدا الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد تلقي الثنائي دعوة من ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية المحترفة لحضور الاجتماعات الخاصة بتلك الرابطة.

وتنطلق اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية يوم 8 أكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

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وعلم FilGoal.com أنه قد تم دعوة 8 شخصيات إفريقية من رابطة الأندية الأوروبية.

ويأتي الهدف من ذلك هو تشجيع أندية إفريقيا لتأسيس رابطة مماثلة في القارة.

وحرص الخليفي على دعوة ثنائي الأهلي بسبب مشاركات الفريق المتتالية في المحافل الدولية.

ويحضر اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية كل من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأرسين فينجر رئيس لجنة تطوير كرة القدم بفيفا، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن بين الشخصيات الإفريقية الحاضرة بخلاف ثنائي الأهلي، كل من حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي وهيرسي السعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني.

الأهلي ناصر الخليفي فيفا كاف رابطة الأندية الأوروبية
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