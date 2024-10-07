وليد سليمان: رسالة جوزيه لي كانت نقطة تحول.. والموقف من إمام عاشور

كشف وليد سليمان لاعب الأهلي السابق عن جلسة جمعته مع مانويل جوزيه وقت قدومه إلى الأهلي كانت نقطة تحول في مسيرتي.

وليد سليمان النادي : معتزل الأهلي

وأوضح سليمان أن جوزيه أبلغه بأن رصيده صفر بغض النظر عن نجوميته قبل القدوم للأهلي.

وقال وليد سليمان لاعب الأهلي السابق عبر قناة الأهلي: "مرتبط بجماهير الأهلي من قبل انضمامي إلى النادي، جمهور الأهلي هتف لي قبل مواجهة إنبي عندما كنت لاعبا لإنبي وبكيت داخل الملعب وكان يوم لا يُنسى بالنسبة لي".

وتابع "أنا أهلاوي من صغري وعائلتي بالكامل أهلاوية، وكان حلمي الانضمام للنادي حتى حققت ذلك الحلم في النهاية الحمد لله".

وأضاف سليمان "لعبت مع 3 أجيال مختلفة في الأهلي، والجيل الأول كان عظيما وتعلمت منهم الكثير لكن أكثر ما فرق معي مانويل جوزيه".

وكشف وليد سليمان "وقت انضمامي للأهلي كنت اسم كبير و(حاسس بنفسي شوية)، حتى طلب جوزيه الجلوس معي وأبلغني أن رصيدي لديه صفر وكانت تلك نقطة التحول في مسيرتي".

وواصل "تعلمت من لاعبي الجيل الذهبي للأهلي عدم الخسارة وأن حدث ذلك اختفي لحين المباراة الأخرى".

وتابع لاعب الأهلي السابق "علاقتي بأبو تريكة كانت قوية، وأبلغني بحبه متابعة مباريات بتروجت من أجل مشاهدتي، وهو شخص لن يتكرر على المستوى الرياضي والإنساني".

أما عن موقفه الإنساني أوضح "أثناء إقامة خطوبتي وصلني خبر بوفاة عدد من جماهير الزمالك أثناء حادثة ملعب الدفاع الجوي واتخذت قراري بإلغاء الخطوبة والناس تفهموا موقفي، كان يوم صعب على الجميع وأي شخص بمكاني كان سيفعل ذلك".

وكشف وليد سليمان "غير صحيح أنني لازلت غاضبا من إمام عاشور، الأمر انتهى منذ فترة طويلة وتقابلنا وتحدثنا كثيرا".

وتابع "نادم على مشهد اعتراضي أمام الحكم شريف رشوان وتقدمت باعتذاري له وهو تفهم ذلك وتقبل اعتذاري".

أما عن حقيقة تعمده إصابة اللاعبين أجاب "أغضب بسبب اتهامي بالخشونة وهو أمر غير حقيقي، فأنا من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للخشونة مما يتسبب في إصابتي، لكن الأمر كان بسبب أشخاص معينين يرغبون في إنهاء مسيرتي بالحديث عن تعمدي إصابة اللاعبين".

واختتم وليد سليمان تصريحاته "بالفعل أضربت عن الطعام لمدة يومين بسبب عدم تنفيذ بتروجت وعده بانتقالي إلى الأهلي مما تسبب في نقلي إلى المستشفى".