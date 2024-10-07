مانويل جوزيه يكشف أسباب الاعتزال المبكر.. وخلاف مع إدارة الأهلي بسبب فلافيو

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 10:54

كتب : FilGoal

محطات في حياة مانويل جوزيه

كشف مانويل جوزيه المدير الفني السابق لفريق الأهلي عن أسباب اعتزال التدريب مبكرا.

واعتزل مانويل جوزيه التدريب منذ 13 عاما، وكان أحد أساطير التدريب في تاريخ الأهلي بعد التتويج بـ 21 لقبا.

وقال مانويل جوزيه عبر قناة إم بي سي مصر 2: "فضلت الاعتزال مبكرا عن التدريب لأن الحياة بها أمور أخرى لم أعيشها".

أخبار متعلقة:
جوزيه عن عتاب لـ أبو تريكة وخلاف مع الحضري.. والـ 6-1 لمصالحة جماهير الأهلي الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات منافس الأهلي - الخسارة الثانية تواليا.. الوحدة يقلب تأخره لفوز على العين عمار حمدي: كنت أتمنى العودة لـ الأهلي.. وأحب جماهير الزمالك

وأوضح "لدي هوايتين بخلاف كرة القدم وهما القراءة وصيد السمك وحياة المدرب تبعده عن حياته الاجتماعية وكنت في حاجة لقضاء الوقت مع أسرتي أيضا".

وكشف جوزيه "علاقتي كانت جيدة مع مجالس إدارات الأهلي، مرة وحيدة فقط حدث نقاش حاد بيني وبين حسن حمدي، حتى أنه أبلغني بنيته في إقالتي لكن قوة وتمسك الجماهير كان أكبر ثم عدنا أصدقاء مجددا".

أما عن صفقاته مع الفريق فأجاب "فلافيو كان أحد أبرز الصفقات التي تعاقدنا معها في الأهلي، إدارة الأهلي طالبتني برحيل فلافيو لكن أصريت على استمراره واحتياجه لبعض الوقت من أجل التأقلم وأبلغتهم إذا رحل سأرحل أيضا، وفي النهاية تغنى الجميع بصحة وجهة نظري".

وواصل "تم ترشيحي مرتين لأفضل مدرب إفريقي، أحدهما لم أتمكن من الذهاب لحفل كاف فمنحوا الجائزة لمدرب آخر، لكن نجحت في المرة الثانية الذهاب وتم تسليمي الجائزة وشهادة بذلك".

أما عن أصدقائه في مصر فأوضح "أقرب شخص لي من مصر كان خالد مرتجي ولا يزال ذلك حتى الآن، كنت قريبا من أسرته وتم التعامل معي كفرد منهم".

وشدد جوزيه "كنت سعيدا بالتتويج بـ 21 لقبا مع الأهلي خلال 3 ولايات مختلفة".

وتابع "أعتقد بخلاف الناحية الفنية خلقت جوا أسريا داخل النادي، لا أعتقد أن فريقا حقق التتويج بـ 8 ألقاب قارية من 9 نهائيات مثلما فعلنا".

واختتم جوزيه تصريحاته "جمهور الأهلي هو اللاعب رقم 12، عندما يبدأون في هتافاتهم كنت أشعر بارتباك الخصم وفقد الكرة بسهولة، وعلاقتي مع جماهير الأهلي ممتازة".

الأهلي مانويل جوزيه فلافيو اعتزال التدريب
نرشح لكم
أحمد مسعود يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي وليد سليمان: رسالة جوزيه لي كانت نقطة تحول.. والموقف من إمام عاشور الرمادي: لن نستبعد قندوسي من السوبر.. وطلبت ضم لاعب الأهلي "كانت من أنظف الصفقات".. رئيس وفاق سطيف يتحدث عن انتقال قندوسي لـ الأهلي عضو الإسماعيلي يوضح أسباب التراجع عن تعيين شوقي غريب.. وحقيقة استقالة رئيس النادي جوزيه عن عتاب لـ أبو تريكة وخلاف مع الحضري.. والـ 6-1 لمصالحة جماهير الأهلي رمضان: هذا موقف معلول بعد تعافيه من الإصابة.. وسنطلب حكاما أجانب في السوبر محمد رمضان: سنضم صفقات أخرى قبل غلق باب القيد.. ولم أوقع عقوبات على أي لاعب
أخر الأخبار
أحمد مسعود يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي 4 دقيقة | الدوري المصري
وليد سليمان: رسالة جوزيه لي كانت نقطة تحول.. والموقف من إمام عاشور 16 دقيقة | الدوري المصري
الرمادي: لن نستبعد قندوسي من السوبر.. وطلبت ضم لاعب الأهلي 16 دقيقة | الكرة المصرية
مرموش يكشف سر أهدافه أمام بايرن.. ويشكر حارس فرانكفورت 21 دقيقة | المحترفون
استبعاد أوباميكانو من منتخب فرنسا 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
"كانت من أنظف الصفقات".. رئيس وفاق سطيف يتحدث عن انتقال قندوسي لـ الأهلي 51 دقيقة | الدوري المصري
مرموش أفضل لاعب بالجولة السادسة من الدوري الألماني ساعة | المحترفون
بركات: علاقتي انتهت باتحاد الكرة ولست مشرفا على منتخب الشباب.. وحقيقة راتب ميكالي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا