مانويل جوزيه يكشف أسباب الاعتزال المبكر.. وخلاف مع إدارة الأهلي بسبب فلافيو

كشف مانويل جوزيه المدير الفني السابق لفريق الأهلي عن أسباب اعتزال التدريب مبكرا.

واعتزل مانويل جوزيه التدريب منذ 13 عاما، وكان أحد أساطير التدريب في تاريخ الأهلي بعد التتويج بـ 21 لقبا.

وقال مانويل جوزيه عبر قناة إم بي سي مصر 2: "فضلت الاعتزال مبكرا عن التدريب لأن الحياة بها أمور أخرى لم أعيشها".

وأوضح "لدي هوايتين بخلاف كرة القدم وهما القراءة وصيد السمك وحياة المدرب تبعده عن حياته الاجتماعية وكنت في حاجة لقضاء الوقت مع أسرتي أيضا".

وكشف جوزيه "علاقتي كانت جيدة مع مجالس إدارات الأهلي، مرة وحيدة فقط حدث نقاش حاد بيني وبين حسن حمدي، حتى أنه أبلغني بنيته في إقالتي لكن قوة وتمسك الجماهير كان أكبر ثم عدنا أصدقاء مجددا".

أما عن صفقاته مع الفريق فأجاب "فلافيو كان أحد أبرز الصفقات التي تعاقدنا معها في الأهلي، إدارة الأهلي طالبتني برحيل فلافيو لكن أصريت على استمراره واحتياجه لبعض الوقت من أجل التأقلم وأبلغتهم إذا رحل سأرحل أيضا، وفي النهاية تغنى الجميع بصحة وجهة نظري".

وواصل "تم ترشيحي مرتين لأفضل مدرب إفريقي، أحدهما لم أتمكن من الذهاب لحفل كاف فمنحوا الجائزة لمدرب آخر، لكن نجحت في المرة الثانية الذهاب وتم تسليمي الجائزة وشهادة بذلك".

أما عن أصدقائه في مصر فأوضح "أقرب شخص لي من مصر كان خالد مرتجي ولا يزال ذلك حتى الآن، كنت قريبا من أسرته وتم التعامل معي كفرد منهم".

وشدد جوزيه "كنت سعيدا بالتتويج بـ 21 لقبا مع الأهلي خلال 3 ولايات مختلفة".

وتابع "أعتقد بخلاف الناحية الفنية خلقت جوا أسريا داخل النادي، لا أعتقد أن فريقا حقق التتويج بـ 8 ألقاب قارية من 9 نهائيات مثلما فعلنا".

واختتم جوزيه تصريحاته "جمهور الأهلي هو اللاعب رقم 12، عندما يبدأون في هتافاتهم كنت أشعر بارتباك الخصم وفقد الكرة بسهولة، وعلاقتي مع جماهير الأهلي ممتازة".