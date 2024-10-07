موعد قرعة منافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مراسم قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2024 - 2025.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

ويمثل فريقا الأهلي وبيراميدز مصر في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

بينما فريقا الزمالك والمصري فيمثلان مصر بمنافسات الكونفدرالية.

وهناك احتمالية قائمة بوقوع الفريقين المصريين في نفس المجموعة بالبطولتين.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

تقام القرعة ظهر اليوم الإثنين الموافق 7 من شهر أكتوبر 2024.

وتنطلق منافسات قرعة الكونفدرالية أولا في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

بينما تُجرى مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا في تمام الثانية ظهرا.

وتذاع منافسات القرعة عبر قناة بي إن سبورتس نيوز بالإضافة للبث المباشر لقناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب.

وجاء تصنيف فرق دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي الكونغولي.

التصنيف الثاني: بيراميدز - الرجاء المغربي - يانج أفريكانز التنزاني - شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: أورلاندو الجنوب إفريقي - الهلال السوداني - الجيش الملكي المغربي - ساجرادا الأنجولي.

التصنيف الرابع: مولودية الجزائر - مانياما الكونغولي - دجوليبا المالي - استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتم تقسيم الـ 16 فريقا على أربع مجموعات لتضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

وتضم المجموعة فريقا من التصنيف الأول وآخر من التصنيف الثاني ثم فريق من التصنيف الثالث وأخيرا فريق بالتصنيف الرابع.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

وجاء تصنيف الكونفدرالية كالآتي:

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الثاني: المصري - الصفاقسي التونسي - استاد مالي - أسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الثالث: أنيمبا النيجيري - شباب قسنطينة الجزائري - جاراف السنغالي - لواندا سول الأنجولي - برافوس دو ماكيس الأنجولي - أورابا يونايتد البوتسواني - بلاك بولز الموزمبيقي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وكان الزمالك قد حصد لقب الكونفدرالية في النسخة الأخيرة على حساب نهضة بركان المغربي.

ويعتبر الصفاقسي أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 3 مرات ويليه الزمالك ونهضة بركان برصيد لقبين لكل منهما.