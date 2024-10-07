كريم حامد لـ في الجول: حصلت على تحية الحاضرين عقب صناعة هدف.. وميكالي يتابعني

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 01:22

كتب : إبراهيم رمضان

كريم حامد - بانسيرايكوس

حصل كريم حامد لاعب بانسيرايكوس اليوناني على تحية الحاضرين لمباراة فريقه ضد أوفي كريت في دوري الشباب بعدما صنع هدفا.

وفاز بانسيرايكوس على فريق أوفي كريت بهدفين دون رد في دوري الشباب وصنع حامد هدفا.

وقال حامد لـ FilGoal.com: "النادي تعاقد مع خوان فيرناندو ليتولى تدريب الفريق منذ أسبوع، وأخبرني بأن ألعب مع فريق تحت 19 عاما كي يتابعني في مباراة، وطلب مني المدرب الالتزام ببعض التعليمات خلال المباراة".

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وأضاف "شاركت ضد فريق أوفي كريت في دوري الشباب، ظهرت بمستوى جيد وصنعت هدفا في الفوز 2-0".

وأكمل "حصلت على تحية الحاضرين أثناء خروجي في الدقيقة 88".

وواصل "تحدث معي فيرناندو عقب المباراة وأشاد بي وعبر عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت به وبالتزامي بتعليماته، وطلب مني التركيز في التدريبات الفترة المقبلة للانضمام للفريق الأول في الفترة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "أعلم أن روجيريو ميكالي يتابعني وقريبا سأتواجد مع منتخب الشباب، وأسعى أن أكون أساسيا في التشكيل الفترة القادمة مع المنتخب، لكن طموحي هو الانضمام للمنتخب الأول".

ورحل حامد إلى بانسيرايكوس قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع القلعة البيضاء.

وأوضح حامد من قبل كيفية استفادة الزمالك ماديا في المستقبل (طالع التفاصيل)

وشهد نادي بانسيرايكوس مشاركة المصري عمرو وردة في الموسم الماضي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية الموسم.

وساهم عمرو وردة معهم في 8 أهداف إذ سجل خمسة وصنع 3 آخرين.

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