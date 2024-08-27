كريم حامد لـ في الجول: بانسيرايكوس خطوة نحو حلمي مثل صلاح.. وهكذا استفاد الزمالك

يرى كريم حامد لاعب الزمالك السابق والمنتقل حديثا إلى بانسيرايكوس اليوناني في صفقة انتقال حر أن تلك هي الخطوة الأولى نحو تحقيق حلمه ليصبح مثل محمد صلاح.

وأعلن نادي بانسيرايكوس اليوناني ضم كريم حامد لاعب الزمالك الشاب.

وكان قد انتهى تعاقد كريم حامد الممتد لمدة ثلاث سنوات مع الزمالك ليصبح لاعبا حرا وعلم FilGoal.com أن انتقال كريم حامد إلى بانسيرايكوس اليوناني جاء لمدة موسمين. (مزيد من التفاصيل من هنا)

وقال كريم حامد لـ FilGoal.com: "طموحي هو الاحتراف والوصول لمرحلة محمد صلاح الذي اعتبره مثلي الأعلي وبانسيرايكوس محطة لتحقيق حلمي والذي أسعى له تدريجيا خطوة بخطوة".

وكشف "قضيت فترة معايشة مع الفريق اليوناني وطلبوا أن تكون 4 أيام فقط رغم أنه من الطبيعي تكون شهرا على سبيل المثال، وبعد أول تدريب أُعجب بمستواي المدير الفني وقرر التعاقد معي مباشرة".

وتابع كريم حامد "أتوجه بالشكر لعمرو وردة الذي قدم لي الكثير من النصائح من أجل زوال الرهبة مني قبل فترة المعايشة وكان له دور كبير معي".

وشهد نادي بانسيرايكوس مشاركة المصري عمرو وردة في الموسم الماضي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية الموسم.

وساهم عمرو وردة معهم في 8 أهداف إذ سجل خمسة وصنع 3 آخرين.

وبسؤاله عن عدم التجديد مع الزمالك أوضح "طموحي كان التواجد في الفريق الأول للزمالك لكن طموحي الأكبر الاحتراف، وبناء عليه لم أجدد تعاقدي مع النادي".

وفسر كريم حامد ذلك قائلا "نادي بانسيرايكوس كان يرغب في ضمي في صفقة انتقال حر، وكنت أتمنى إفادة الزمالك من انتقالي وهو ما نقلته لوكيلي تامر النحاس الذي توصل لاتفاق بالفعل بين بانسيرايكوس والزمالك".

واختتم كريم حامد تصريحاته "تواصلت مع حسين لبيب وحسين السيد وأبلغتهم حال عودتي إلى مصر فلن ألعب سوى لنادي الزمالك".

ومن جانبه قال تامر النحاس وكيل اللاعب: "توصلنا لاتفاق مع النادي اليوناني بحصول الزمالك على 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا".

وتابع النحاس "النادي اليوناني أصر على 10% فقط في البداية لكن تنازلت عن نسبتي لنصل لاتفاق في النهاية بحصول الزمالك على 20% من إعادة البيع بعد تواصلي مع حسين لبيب وحسين السيد من الزمالك والذين أكدا أن أي لاعب يرحل عن الفريق تكون نسبة إعادة بيعه ثابتة وهي 20%".

واختتم تصريحاته "هناك بند آخر لصالح الزمالك وهو أن تكون الأولوية للنادي حال تم بيع اللاعب داخل مصر".

وتواجد كريم حامد - 18 عاما- مع الفريق اليوناني خلال الفترة الماضية قبل أن يقرر النادي التعاقد مع اللاعب.

ويشارك كريم مع الفريق الأول ويستعد لخوض منافسات الدوري اليوناني الممتاز.

ولعب بانسيرايكوس مباراتين حتى الآن بالموسم الجديد من الدوري اليوناني لكن لم يحقق الفوز في أي منهما.

وأنهى بانسيرايكوس الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 38 نقطة.