رمضان: هذا موقف معلول بعد تعافيه من الإصابة.. وسنطلب حكاما أجانب في السوبر

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

علي معلول بشارة قيادة الأهلي

أوضح محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي موقفه من علي معلول ومارسيل كولر، وأعلن التقدم بطلب لاستقدام حكام أجانب في السوبر المصري.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال رمضان عبر قناة الأهلي: "معلول كان قريبا من الحصول على الجنسية المصرية، وحدث خلاف ولم تتم الأمور".

وتابع "معلول له تاريخ كبير لكني احتاج مقعد لاعب أجنبي، فهل يجب عليّ أن أعطل مصلحة النادي من أجل لاعب مهما كان تاريخه".

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وأوضح "من حق معلول علينا علاجه وحصوله على قيمة عقده، واتفقت معه على الانتظار حتى موعد عودته للتدريبات في 20 نوفمبر المقبل، ومع الوصول لشهر ديسمبر ستتضح الرؤية حول عدد الأجانب ومستواه، وهنا المصلحة ستغلب وليس العاطفة، وهو ما تقبله وكان سعيدا من الوضوح في حديثي معه".

وعن مارسيل كولر المدير الفني قال: "منذ بداية الألفية كولر هو من أفضل مدربي الأهلي بعد مانويل جوزيه، إذا خسر مدرب مباراة فهناك عوامل مشتركة فلماذا نحمله المسؤولية بمفرده خاصة أن تاريخه كبير لدينا، واللاعبون منذ الآن في كامل تركيزهم".

وأتم "سنقدم طلبا باستقدام حكام أجانب في السوبر المصري بدءا من مباراة سيراميكا كليوباترا".

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق عن أسماء الحكام المصريين الأقرب للتواجد في السوبر المصري. (طالع التفاصيل)

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

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