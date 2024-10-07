محمد رمضان: سنضم صفقات أخرى قبل غلق باب القيد.. ولم أوقع عقوبات على أي لاعب

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - محمد رمضان

كشف محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي إمكانية ضم الفريق لصفقات قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ الأهلي عبر قناة النادي: "محمود الخطيب فكر منذ أشهر في استحداث منصب المدير الرياضي، واتخذ القرار بتكليفي بتولي المسؤولية وكان الأمر مفاجئا بالنسبة لي".

وواصل "الخطيب أبلغ كولر قبل إعلان قرار تعييني بشكل رسمي، وهو ما يدل على تقديره واحترامه للمدير الفني، ولن أتدخل في عمله وأنا مسؤول إداريا وهو فنيا".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات منافس الأهلي - الخسارة الثانية تواليا.. الوحدة يقلب تأخره لفوز على العين عمار حمدي: كنت أتمنى العودة لـ الأهلي.. وأحب جماهير الزمالك محمد بسام يكشف سبب فشل انتقال لـ الأهلي في الموسم الماضي

وأضاف "انطباعي الأول عن الفريق إيجابي، وسعيد بسلوك وأخلاقيات اللاعبين، ولا أفضل أن يكون علاقتي بين اللاعبين معلنة، ولابد أن يكون هناك أخطاء".

وأكمل "طالبنا من اللاعبين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد وألا يكون مثار جدل للجماهير، اللاعبون سيتناقشوا معي بشأن اللائحة وسنغير البنود بناءً على قناعاتي وإذا كنت مقتنعا سنجري التغييرات".

وشدد "لم أوقع أي عقوبات على لاعب، وأنتظر عودة اللاعبين من أجل مناقشة اللائحة مع محمد الشناوي قائد الفريق و5 لاعبين".

وعن الانتقالات أجاب: "الأهلي سيضم لاعبين قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر، وجميع الاحتمالات موجودة سواء مصري أو أجنبي، اسم محمد علي بن رمضان ليس من ضمن الأسماء المطروحة حاليا للانتقال للأهلي".

وأتم عن جلسة استماع قندوسي قائلا: "اقترحت حدوث مواجهة بين جميع الأطراف لكن المستشار القانوني فضل حضور كل طرف بمفرده خلال جلسات الاستماع، كلام الشؤون القانونية هو ما سيسري على الجميع".

وسبق أن كشف رمضان مهام منصبه بعدما تم تعيينه أيضا مشرفا على لجنة الكشافين وعلى إدارة التعاقدات في النادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الأهلي قراراته بعد انتهاء جلسة الاستماع التي أجريت بحضور أحمد قندوسي في ضوء ما صرح به. (طالع التفاصيل)

الأهلي محمد رمضان
نرشح لكم
رمضان: هذا موقف معلول بعد تعافيه من الإصابة.. وسنطلب حكاما أجانب في السوبر ثروت سويلم يكشف موعد بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات سيراميكا: لم نتحايل على القوانين للتعاقد مع إسلام عيسى.. وهذه حقيقة الأمر خبر في الجول – اتفاق بين الجونة وسيراميكا لضم أكيم خبر في الجول – حرس الحدود يضم عبد الرحمن جودة من بيراميدز مران الزمالك - عودة جوميز وغياب خماسي.. وتأهيل بنتايك وجلسة مع كوستا مباراتان في يوم واحد.. الزمالك يخوض 3 وديات استعدادا لـ السوبر المصري
أخر الأخبار
كريم حامد لـ في الجول: حصلت على تحية الحاضرين عقب صناعة هدف.. وميكالي يتابعني 51 دقيقة | المحترفون
وكيل مرموش يوضح حقيقة عروض كبار إنجلترا.. وسبب رفض فرانكفورت عرض نوتنجهام ساعة | الكرة الأوروبية
رمضان: هذا موقف معلول بعد تعافيه من الإصابة.. وسنطلب حكاما أجانب في السوبر ساعة | الدوري المصري
تصدى لركلتي جزاء وساهم في هدف.. دي خيا يقود فيورنتينا للفوز على ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
محمد رمضان: سنضم صفقات أخرى قبل غلق باب القيد.. ولم أوقع عقوبات على أي لاعب ساعة | الدوري المصري
دون مشاركة عبد المنعم.. نيس يتعادل مع باريس سان جيرمان لصالح موناكو 2 ساعة | المحترفون
ثروت سويلم يكشف موعد بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا