محمد رمضان: سنضم صفقات أخرى قبل غلق باب القيد.. ولم أوقع عقوبات على أي لاعب

كشف محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي إمكانية ضم الفريق لصفقات قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ الأهلي عبر قناة النادي: "محمود الخطيب فكر منذ أشهر في استحداث منصب المدير الرياضي، واتخذ القرار بتكليفي بتولي المسؤولية وكان الأمر مفاجئا بالنسبة لي".

وواصل "الخطيب أبلغ كولر قبل إعلان قرار تعييني بشكل رسمي، وهو ما يدل على تقديره واحترامه للمدير الفني، ولن أتدخل في عمله وأنا مسؤول إداريا وهو فنيا".

وأضاف "انطباعي الأول عن الفريق إيجابي، وسعيد بسلوك وأخلاقيات اللاعبين، ولا أفضل أن يكون علاقتي بين اللاعبين معلنة، ولابد أن يكون هناك أخطاء".

وأكمل "طالبنا من اللاعبين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد وألا يكون مثار جدل للجماهير، اللاعبون سيتناقشوا معي بشأن اللائحة وسنغير البنود بناءً على قناعاتي وإذا كنت مقتنعا سنجري التغييرات".

وشدد "لم أوقع أي عقوبات على لاعب، وأنتظر عودة اللاعبين من أجل مناقشة اللائحة مع محمد الشناوي قائد الفريق و5 لاعبين".

وعن الانتقالات أجاب: "الأهلي سيضم لاعبين قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر، وجميع الاحتمالات موجودة سواء مصري أو أجنبي، اسم محمد علي بن رمضان ليس من ضمن الأسماء المطروحة حاليا للانتقال للأهلي".

وأتم عن جلسة استماع قندوسي قائلا: "اقترحت حدوث مواجهة بين جميع الأطراف لكن المستشار القانوني فضل حضور كل طرف بمفرده خلال جلسات الاستماع، كلام الشؤون القانونية هو ما سيسري على الجميع".

وسبق أن كشف رمضان مهام منصبه بعدما تم تعيينه أيضا مشرفا على لجنة الكشافين وعلى إدارة التعاقدات في النادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الأهلي قراراته بعد انتهاء جلسة الاستماع التي أجريت بحضور أحمد قندوسي في ضوء ما صرح به. (طالع التفاصيل)