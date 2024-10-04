محمد رمضان: هدفنا سرعة حسم الصفقات.. وتوليت المهمة في توقيت صعب

شدد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي على توليه المهمة في توقيت صعب.

وأعلن النادي الأهلي منذ أيام تعيين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي للنادي بشكل رسمي.

وقال محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي عبر قناة etc: "توليت المهمة في وقت صعب ولكن الفريق لديه مدير فني ناجح ولا يمكن تجاهل النتائج المميزة التي حققوها".

وأضاف "منصب المدير الرياضي موجود في أوروبا من عشرات السنين، يختلف فقط في المواصفات والصلاحيات".

وشدد "الأهلي قرر أن يكون المدير الرياضي مشرفا على لجنة الكشافيين والتعاقدات، وعند التعاقد مع لاعب جديد، سيكون هدفنا حسم ضمه بشكل سريع بدلا من العودة للجنة التخطيط وإهدار بعض الوقت".

وواصل "الهدف هو سهولة حسم ملف الصفقات بشكل سريع بمجرد الاتفاق مع مارسيل كولر، ويتم ابلاغ مدير التعاقدات من أجل إتمام الصفقات. حصلت على هذه الصلاحيات بالاتفاق مع الخطيب".

وتابع "عملي سيقتصر مع الفريق الأول في المرحلة الأولى ولكن بالنسبة لقطاع الناشئين سيكون تحت مظلة المدير الرياضي ولكن بعد سنة أو سنتين".

وأتم "كولر هو المدير الفني المسؤول عن الملعب بالكامل، وأنا المسؤول عن تطبيق اللوائح وتحقيق العدل والالتزام بين اللاعبين".

كما تم تعيين محمد رمضان مشرفا على لجنة الكشافين وعلى إدارة التعاقدات في النادي الأهلي.

وبذلك تقدم محمد رمضان باستقالته من عضوية لجنة التخطيط الذي تم تعيينه عضوا بها قبل عدة أسابيع.

وعقدت لجنة التخطيط في الأهلي اجتماعا يوم الإثنين الماضي، برئاسة محمود الخطيب وحضور مختار مختار وزكريا ناصف وحسام غالي.

وخلال الاجتماع تم استدعاء سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق.

وقررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيّا، وله اختصاصات مدير الكرة. وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الكشافين وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل.

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.