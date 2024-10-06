لا يعمل في الشوط الثاني.. توتنام يخسر من برايتون بريمونتادا

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

داني ويلبك - برايتون ضد توتنام

فاز برايتون على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر توتنام المباراة بعد تقدمه بهدفين دون مقابل في الشوط الأول.

هذه هي المرة العاشرة التي يخسر فيها توتنتام بعد تقدمه بهدفين ليكون أكثر فريق قد تعرض لهذا النوع من الخسارة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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أزمة الشوط الثاني هي أزمة عامة تواجه أنجي بوستيكوجلو مع توتنام منذ توليه تدريب الفريق إذ يبدأ بشكل جيد وينخفض المستوى بالشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة 12 في المركز السادس، بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة العاشرة في المركز التاسع.

تقدم توتنام بالهدف الأول في الدقيقة 23 عن طريق برينان جونسون مستغلا تمريرة من دومينيك سولانكي.

وضاعف جيمس ماديسون النتيجة في الدقيقة 37 بالهدف الثاني بصناعة من تيمو فيرنر.

وفي الشوط الثاني بدأت الريمونتادا من عند يانكوبا مينتي الذي سجب الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 48.

وأضاف جورجينو روتير الهدف الثاني في الدقيقة 58 مستغلا عرضية من كارو ميتوما.

وأكمل ويلبيك الريومنتادا بهدف ثالث في الدقيقة 66 برأسية مستغلا عرضية من روتير.

وسيلعب توتنام مباراته المقبلة ضد وست هام يوم السبت المقبل 19 أكتوبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

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