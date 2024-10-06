ماريسكا: كنا نستحق الفوز على نوتينجهام.. وحارسهم كان الأفضل في المباراة

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

يرى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي أن فغريقه استحق الفوز على نوتينجهام فورست.

وتعادل تشيلسي مع نوتينجهام بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماريسكا عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "أعتقد أننا نستحق الفوز، نوتينجهام فريق جيدا جدا وكنا نعلم أنهم سيدافعون جيدا وقد كانت مباراة صعبة ومختلفة تماما عن مواجهة برايتون وتحلينا بالصبر وخلقنا الفرص".

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وتابع "حارس نوتينجهام كان هو الأفضل في المباراة لأننا وصلنا إلى المرمى وخلقنا الفرص بالطريقة التي نريدها".

وأضاف "الشعور بالقلق لأن النتائج على ملعبنا أقل؟ لا أعتقد ذلك، لقد حللت ذلك إذا قمت بتحليل المباريات سترى أن مباراة كريستال بالاس كانت كما الحال اليوم، لقد صنعنا واستحقينا الفوز".

التعادل رفع رصيد تشيلسي للنقطة 14 في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر، كما ارتفع رصيد نوتينجهام للنقطة العاشرة في المركز التاسع.

تشيلسي نوتينجهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز
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