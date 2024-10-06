تين هاج: لعبنا بشكل رائع لكن لم نصنع الفرص.. وأتحدث مع الإدارة دائما

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 19:36

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

أكد إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن فريقه لعب بشكل رائع ضد أستون فيلا لكن في نفس الوقت لم يصنع الفرص.

وتعادل مانشستر يونايتد مع منافسه أستون فيلا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن هذه المرة الرابعة التي لا نستقبل فيها أهداف، كما ترون كان لدينا تنظيم جيد جدا وعمل جماعي. كانت هناك شخصية جيدة وروح جيدة كفريق".

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وأضاف "لم نستقبل أي فرصة تقريبا عندما ندافع بهذه الطريقة ونكون موفقين، في النهاية كان لأستون فيلا فرصة كبيرة لكنها كانت الوحيدة تقريبا على ما أعتقد".

وتابع "صنعنا بعض الفرص، ولكن أيضا لم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة، تسديدة برونو فيرنانديز في العارضة وكذلك فرص لماركوس راشفورد".

وأكمل "صنعنا الكثير من الفرص في مباراة بورتو وكريستال بالاس، لكن أمام أستون فيلا لم نفعل ذلك، لكن لعبنا بشكل رائع".

وواصل "صنعنا الكثير من الفرص في مبارياتنا السبع، لكن علينا نأخذ في الاعتبار عودة راسموس هويلوند الذي يستعيد لياقته البدنية".

وشدد "استبدلت راشفورد بسبب حصوله على البطاقة الصفراء واقترابه من الطرد إذا كان هناك خطأ آخر، هاري ماجواير لم يكن على ما يرام بعد انتهاء الشوط الأول لذلك استبدلته".

وأضاف "نعلم في هذه اللحظة أننا نفتقر إلى الأهداف، ومن هذا المنظور، فهي ليست بداية جيدة، علينا أن نتقدم".

وأنهى حديثه قائلا: "أتحدث دائما مع الإدارة كل أسبوع، نحن جميعا معا، ونعرف ما علينا فعله، المشروع طويل الأمد".

وللمباراة الخامسة على التوالي لا يعرف مانشستر يونايتد طريق الانتصارات في جميع البطولات.

وتعادل يونايتد في 4 مباريات وخسر مباراة ضد توتنام.

بهذا التعادل وصل مانشستر يونايتد للنقطة الثامنة في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 14 في المركز الخامس.

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