الانتصارات تتوقف.. تشيلسي يتعادل مع نوتينجهام ويبتعد عن الصدارة

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

نوني مادويكي - تشيلسي ضد نوتينجهام

تعادل تشيلسي مع نوتينجهام فورست بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كريس وود هدف نوتينجهام فورست، بينما أحرو نوني مادويكي هدف تشليسي.

التعادل رفع رصيد تشيلسي للنقطة 14 في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر، كما ارتفع رصيد نوتينجهام للنقطة العاشرة في المركز التاسع.

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الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص ولكن كانت الأخطر بتسديدة منعها روبيرتو سانشيز ببراعة في الدقيقة 38.

ورد بالمر بإهدار فرصة التسجيل أمام المرمى بشكل غريب قبل أن يمنعها الحارس سيلز من على الخط.

وتقدم نوتينجهام بالهدف الأول عن طريق كريس وود بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بمتابعة لرأسية نيكولا ميلينكوفيتش.

وتعادل مادويكي لتشيلسي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وشهدت الدقيقة 78 طرد جيمس وارد براوس لاعب ساوثامبتون بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وحاول تشيلسي تسجيل هدف الفوز في أكثر من فرصة في الأوقات المتبقية من عمر المباراة ولكن الحارس سيلز تألق وحافظ على نقطة فريقه.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد ليفربول يوم الأحد 20 أكتوبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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