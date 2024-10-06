استبعاد هافيرتز من قائمة ألمانيا

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 16:28

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - كاي هافرتز

أعلن منتخب ألمانيا استبعاد كاي هافيرتز مهاجم أرسنال من قائمة الفريق التي تبدأ فترة التوقف الدولي الحالي.

وشارك هافيرتز في مباراة فريقه ضد ساوثامبتون كاملة يوم السبت وسجل هدفا.

وأفاد المنتخب الألماني في بيان يوم الأحد: "سيغيب كاي هافيرتز عن المباريات الدولية المقبلة ضد البوسنة وهولندا بسبب مشاكل في الركبة".

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وأضاف البيان "لقد قرر المدرب يوليان ناجلزمان استدعاء جوناثان بوركاردت بدلا من هافرتز.

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ويلعب منتخب ألمانيا أمام البوسنة يوم 11 أكتوبر الجاري، ثم يواجه هولندا يوم 14 من الشهر ذاته ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة عودة مهاجم بايرن ميونيخ سيرج جنابري، ومدافع ريال مدريد الإسباني أنطونيو روديجر.

وجاءت قائمة ألمانيا لمباراتي البوسنة والهرسك وهولندا التي أعلنها ناجلزمان كالتالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - يانيس بلاسفيتش (سالزبورج).

الدفاع: فالديمار أنتون (شتوتجارت) - بنجامين هنريكس (لايبزيج) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت) - ماكسيمليان ميتيلستاد (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج)أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شولتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: روبرت أندريخ (باير ليفركوزن) - كريس فوريخ (شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) - ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ) - أنجيلو ستيلر (شتوتجارت).

الهجوم: كاي هافيرتز (أرسنال) - دينيس أونداف (شتوتجارت) - سيرج جنابري (بايرن ميونيخ) - تيم كلينديست (بوروسيا مونشنجلادباخ).

كاي هافيرتز ألمانيا أرسنال
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