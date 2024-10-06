انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) نوتينجهام
الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 15:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق78. بطاقة حمراء لوارد براوس لاعب نوتينجهام.
ق56. جوووول التعادل لتشيلسي عن طريق مادويكي بتسديدة أرضية.
ق49. جووووول أول لنوتينجهام عن طريق كريس وود.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44. بالمر يهدر بغرابة فرصة الهدف الأول لتشيلسي.
ق38. روبيرتو سانشيز يتألق ويمنع الأول من نوتينجهام.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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