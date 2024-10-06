انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) نوتينجهام

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي ضد نوتينجهام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
مصدر من منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين.. وأول مران مكتمل تشكيل مانشستر يونايتد - ماجواير وإيفانز أساسيان ضد أستون فيلا تشكيل تشيلسي – ماريسكا بنفس الخيارات في مواجهة نوتينجهام عمار حمدي: كنت أتمنى العودة لـ الأهلي.. وأحب جماهير الزمالك

نهاية المباراة

ق78. بطاقة حمراء لوارد براوس لاعب نوتينجهام.

ق56. جوووول التعادل لتشيلسي عن طريق مادويكي بتسديدة أرضية.

ق49. جووووول أول لنوتينجهام عن طريق كريس وود.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. بالمر يهدر بغرابة فرصة الهدف الأول لتشيلسي.

ق38. روبيرتو سانشيز يتألق ويمنع الأول من نوتينجهام.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي نوتينجهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز.
نرشح لكم
الانتصارات تتوقف.. تشيلسي يتعادل مع نوتينجهام ويبتعد عن الصدارة لا يعرف الفوز.. مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا في خامس مباراة دون انتصار انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد - ماجواير وإيفانز أساسيان ضد أستون فيلا تشكيل تشيلسي – ماريسكا بنفس الخيارات في مواجهة نوتينجهام تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية مدرب فولام: هدف مانشستر سيتي الأول سُجل بالحظ.. وصنعنا 4 فرص محققين للتسجيل جوارديولا: المباراة ازدادت صعوبة بعد تحول فولام لخماسي دفاعي.. وعلينا إيجاد حلول
أخر الأخبار
بعد الإصابة.. منتخب البرازيل يحدد بديل فينيسيوس 6 دقيقة | الدوري الإسباني
الأكثر تسديدا على المرمى.. مصطفى محمد يشارك كبديل في هزيمة نانت أمام ليون 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(2) بايرن ميونيخ.. جوووووول أوباميكانو 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - عودة جوميز وغياب خماسي.. وتأهيل بنتايك وجلسة مع كوستا 45 دقيقة | الدوري المصري
الانتصارات تتوقف.. تشيلسي يتعادل مع نوتينجهام ويبتعد عن الصدارة 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا يعرف الفوز.. مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا في خامس مباراة دون انتصار 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
"الأخطبوط" جازانيجا يتصدى لـ 3 ركلات جزاء ويقود جيرونا للفوز الأول منذ 35 يوما ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - مرموش أساسي مع فرانكفورت.. ومولر يقود هجوم بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 3 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 4 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام