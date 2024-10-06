تشكيل مانشستر يونايتد - ماجواير وإيفانز أساسيان ضد أستون فيلا
الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 15:29
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الأساسي لمواجهة أستون فيلا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
ويبدأ تن هاج بالثنائي هاري ماجواير وجوني إيفانز في الدفاع أمام أستون فيلا.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:
حراسة المرمى: أندري أونانا
الدفاع: نصير مزراوي – هاري ماجواير – جوني إيفانز – ديوجو دالوت
الوسط: برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن – كوبي ماينو
الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند – ماركوس راشفورد
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.
بينما أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.
وحقق مانشستر يونايتد انتصارا وحيدا في آخر خمس مباريات بالدوري الإنجليزي.
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