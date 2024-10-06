تشكيل تشيلسي – ماريسكا بنفس الخيارات في مواجهة نوتينجهام
الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 15:29
كتب : FilGoal
أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نوتينجهام فورست.
ويلتقي تشيلسي مع نوتينجهام على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب تشيلسي بنفس التشكيل الذي لعب المباراة الماضية في الدوري ضد برايتون.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: روبيرتو سانشيز.
الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.
الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز.
أمامهما: نوني مادويكي – كول بالمر – جادون سانشو.
الهجوم: نيكولاس جاكسون.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل نوتينجهام المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.
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