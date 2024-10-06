بعد نهاية موسمه.. ريال مدريد يعلن تجديد تعاقد كارباخال

أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقده مع داني كارباخال قائد الفريق بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

داني كارباخال النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشف نادي ريال مدريد بتمديد تعاقد كارباخال حتى صيف 2026، وكان عقد قائد ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشار ريال مدريد أن تمديد التعاقد مع كاراباخال يأتي كما كان مخططا له بالفعل من قبل.

وحصد كارباخال 26 لقبا مع ريال مدريد وخاض 427 مباراة، ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا مقابل 6 مرات مقابل 5 كأس العالم للأندية و5 كأس السوبر الأوروبي.

وكشف نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة كارباخال في بيان رسمي "تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في الوتر المأبضي بالساق اليمنى، سيتم إجراء عملية جراحية للاعب خلال الأيام المقبلة".

وتعرض المدافع الإسباني للإصابة في الدقائق الأخيرة أمام فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وانتصر ريال مدريد بنتيجة 2-0 بفضل هدفي فيدريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

وكان كارباخال قد أعلن تأكيد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بعد التحامه مع يريمي بينو لاعب فياريال. (تفاصيل)

ولعب كارباخال هذا الموسم 11 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات.

وكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي: "يبدو أن إصابة كارباخال خطيرة جدا في الركبة، غرفة الملابس حزينة وقلقة. إنه شيء يحدث عدة مرات في الموسم وحدث ذلك للاعب مهم جدا بالنسبة لنا"

وعن إمكانية ضم لاعب آخر لتعويضه أجاب: "لدينا لوكاس فاسكيز، لكن الآن هذا ليس وقت الحديث عن ذلك، سننتظر، وإذا كانت الإصابة خطيرة سنتعامل مع الأسماء المتاحة بشكل جيد ومن سيحل بدلا منه في هذا المركز".

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو خارج ملعبه يوم السبت 19 أكتوبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي فياريال مع خيتافي على ملعب لا سيراميكا يوم الأحد 20 أكتوبر.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة والذي يلتقي غدا مع ديبورتيفو ألافيس، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة 17 في المركز الثالث.

المباراة شهدت إصابة فينيسويس جونيور وداني كارباخال من صفوف ريال مدريد.

ووصل ريال مدريد إلى 41 مباراة بدون هزيمة في الدوري الإسباني.