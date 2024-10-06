كارباخال يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

إصابة داني كارباخال أمام فياريال

أعلن داني كارباخال قائد ريال مدريد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

داني كارباخال

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتعرض المدافع الإسباني للإصابة في الدقائق الأخيرة أمام فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وانتصر ريال مدريد بنتيجة 2-0 بفضل هدفي فيدريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

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وقبل نهاية المباراة مباشرة تعرض داني كارباخال لإصابة قوية في الركبة بعد التحامه مع يريمي بينو لاعب فياريال.

وكتب كارباخال عبر حساباته الرسمية: "تم تأكيد إصابتي الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي".

وتابع "سأضطر للخضوع إلى عملية جراحية وأغيب عن الملاعب لبضعة أشهر".

وشدد كارباخال "أتطلع بالفعل لبدء مرحلة التأهيل والتعافي والعودة مثل الوحش".

واختتم تصريحاته "أشكركم جميعا على رسائلكم، أشعر بأنني محبوب جدا".

ولعب كارباخال هذا الموسم 11 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات.

وكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي: "يبدو أن إصابة كارباخال خطيرة جدا في الركبة، غرفة الملابس حزينة وقلقة. إنه شيء يحدث عدة مرات في الموسم وحدث ذلك للاعب مهم جدا بالنسبة لنا"

وعن إمكانية ضم لاعب آخر لتعويضه أجاب: "لدينا لوكاس فاسكيز، لكن الآن هذا ليس وقت الحديث عن ذلك، سننتظر، وإذا كانت الإصابة خطيرة سنتعامل مع الأسماء المتاحة بشكل جيد ومن سيحل بدلا منه في هذا المركز".

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو خارج ملعبه يوم السبت 19 أكتوبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي فياريال مع خيتافي على ملعب لا سيراميكا يوم الأحد 20 أكتوبر.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة والذي يلتقي غدا مع ديبورتيفو ألافيس، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة 17 في المركز الثالث.

المباراة شهدت إصابة فينيسويس جونيور وداني كارباخال من صفوف ريال مدريد.

ووصل ريال مدريد إلى 41 مباراة بدون هزيمة في الدوري الإسباني.

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