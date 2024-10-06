محمد بسام يكشف سبب فشل انتقال لـ الأهلي في الموسم الماضي

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 14:14

كتب : FilGoal

احتفال محمد بسام بهدف سيراميكا في مرمى المصري

يرى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا أن عدم انتقاله للأهلي بالموسم الماضي كان في صالحه لأنه لم يكن ليلعب بشكل أساسي.

محمد بسام

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وكان بسام قريبا من الانتقال إلى الأهلي في شهر يناير الماضي بعد إصابة محمد الشناوي قبل أن يتعاقد النادي مع محمود الزنفلي على سبيل الإعارة.

وقال بسام عبر القناة الأولى: "في كل مرة أحصل على عرض من الأهلي والزمالك يكون الأمر قريبا جدا لدرجة أن الناس تتصل بي للمباركة على انتقالي وفي النهاية الأمر نصيب وكل لاعب مصري يكون طموحه حتى الاعتزال هو الانتقال إللى الأهلي أو الزمالك".

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وأكمل "أنا سعيد جدا في سيراميكا كليوباترا واعتقدت بعد خروجي من طلائع الجيش أن الأمر سيكون صعبا ولكن لم أشعر بذلك إطلاقا لأن النادي مريح جدا".

وتابع "سبب فشل انتقالي للأهلي في يناير الماضي هو اقتراب فترة الانتقالات من نهايتها مع إصابة الحارس الثاني محمود كوكو وتواجد علي الجابري في الأولمبياد لذلك طلب سيراميكا كليوباترا توفير حارس مرمى آخر فعرض الأهلي حمزة علاء ولكن كان سيذهب للأولمبياد هو الآخر ولن يكون لدى الفريق أي حارس مرمى".

وواصل "سيراميكا كليوباترا لم يكن يريد الوقوف ضد مستقبلي ولكنه كان يعاني من أزمة طارئة وأنا حاولت الضغط ولكن حديث الإدارة كان منطقيا ولم أكن أستطيع ترك النادي بدون حارس مرمى في وسط الموسم".

وشدد "إذا كنت انتقلت إلى الأهلي وجلست على دكة البدلاء لم أكن سأشعر بالراحة لأنني اعتدت على اللعب بشكل أساسي وإثبات نفسي كرقم واحد طوال مسيرتي وجلوسي على الدكة كان ليكون صعبا خاصة وأنني رأيت الزنفلي في بعض الأوقات يلعب مع فرق الناشئين خلال فترة تواجده بالفريق ولذلك أحمد الله على عدم انتقالي للأهلي بذلك التوقيت رغم أنها كانت رغبتي".

ولم يشارك الزنفلي مع الأهلي في أي دقيقة قبل أن يرحل عقب نهاية فترة الإعارة بنهاية الموسم.

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