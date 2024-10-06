ثلاث إصابات مختلفة في الركبة.. ريال مدريد يعلن تفاصيل التقرير الطبي لـ كارباخال

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل التقرير الطبي لحالة داني كاراباخال قائد الفريق بعد إصابته القوية.

داني كارباخال النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض المدافع الإسباني للإصابة في الدقائق الأخيرة أمام فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وانتصر ريال مدريد بنتيجة 2-0 بفضل هدفي فيدريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

وكان كارباخال قد أعلن تأكيد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بعد التحامه مع يريمي بينو لاعب فياريال. (تفاصيل)

وكشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي: "أجرى كاراباخال الفحوصات الطبية اللازمة بعد إصابته".

وأوضح "تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في الوتر المأبضي بالساق اليمنى".

واختتم بيان ريال مدريد "سيتم إجراء عملية جراحية للاعب خلال الأيام المقبلة".

ولعب كارباخال هذا الموسم 11 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات.

وكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي: "يبدو أن إصابة كارباخال خطيرة جدا في الركبة، غرفة الملابس حزينة وقلقة. إنه شيء يحدث عدة مرات في الموسم وحدث ذلك للاعب مهم جدا بالنسبة لنا"

وعن إمكانية ضم لاعب آخر لتعويضه أجاب: "لدينا لوكاس فاسكيز، لكن الآن هذا ليس وقت الحديث عن ذلك، سننتظر، وإذا كانت الإصابة خطيرة سنتعامل مع الأسماء المتاحة بشكل جيد ومن سيحل بدلا منه في هذا المركز".

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو خارج ملعبه يوم السبت 19 أكتوبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي فياريال مع خيتافي على ملعب لا سيراميكا يوم الأحد 20 أكتوبر.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة والذي يلتقي غدا مع ديبورتيفو ألافيس، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة 17 في المركز الثالث.

المباراة شهدت إصابة فينيسويس جونيور وداني كارباخال من صفوف ريال مدريد.

ووصل ريال مدريد إلى 41 مباراة بدون هزيمة في الدوري الإسباني.