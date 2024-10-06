كما كشف في الجول.. "من باب سويقة لقلعة الدلتا" غزل المحلة يضم مهاجم الترجي

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي التونسي.

وكشف نادي غزل المحلة عن توقيع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ونشرت صفحة غزل المحلة إتمام الصفقة بفيديو بعنوان "من باب سويقة لقلعة الدلتا.. بن حمودة محلاوي".

وربطت صفحة غزل المحلة بين عبد العزيز سكيك قائد القوات التونسية المشاركة في حرب أكتوبر، وانضمام بن حمودة إلى غزل المحلة.

وكان FilGoal.com قد أعلن في وقت سابق إتمام غزل المحلة اتفاقه مع بن حمودة. (مزيد من التفاصيل)

ويلعب محمد علي بن حمودة -26 عاما- في مركز المهاجم.

وكان بن حمودة قد انضم إلى الترجي في صيف 2020.

وخاض بن حمودة 109 مباراة بقميص الترجي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 3 آخرين.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري الممتاز بالموسم المقبل بعد صعود الفريق من دوري المحترفين وسيقوده تدريبا أحمد عيد عبد الملك.

غزل المحلة تعاقد مع احمد حكم لاعب سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما أتم غزل المحلة التعاقد مع محمد حمدي زكي قادما من أسوان وحسام جريشة لاعب المصري، وجدد تعاقد مدافعه عمرو الجزار حتى صيف 2027 بالإضافة إلى محمد أشرف "بنشرقي".

وتعاقد الفريق السماوي مع كل من إبراهيم حسن لاعب البنك الأهلي وعامر عامر حارس المرمى في صفقتي انتقال حر.