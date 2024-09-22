خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع مهاجم الترجي

أتم نادي غزل المحلة اتفاقه مع محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي تمهيدا لضمه ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم الاتفاق مع مهاجم الترجي على الوصول إلى مصر الأسبوع المقبل لإتمام الانتقال.

ويلعب محمد علي بن حمودة -26 عاما- في مركز المهاجم.

وكان بن حمودة قد انضم إلى الترجي في صيف 2020.

وخاض بن حمودة 109 مباراة بقميص الترجي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 3 آخرين.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري الممتاز بالموسم المقبل بعد صعود الفريق من دوري المحترفين وسيوقده تدريبا أحمد عيد عبد الملك.

غزل المحلة تعاقد مع احمد حكم لاعب سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما أتم غزل المحلة التعاقد مع محمد حمدي زكي قادما من أسوان، وجدد تعاقد مدافعه عمرو الجزار حتى صيف 2027 بالإضافة إلى محمد أشرف "بنشرقي".

واقترب غزل المحلة من التعاقد مع إبراهيم حسن لاعب البنك الأهلي في صفقة انتقال حر.