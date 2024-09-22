خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع مهاجم الترجي

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 22:54

كتب : عمرو نبيل

محمد علي بن حمودة

أتم نادي غزل المحلة اتفاقه مع محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي تمهيدا لضمه ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم الاتفاق مع مهاجم الترجي على الوصول إلى مصر الأسبوع المقبل لإتمام الانتقال.

ويلعب محمد علي بن حمودة -26 عاما- في مركز المهاجم.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - غزل المحلة وحرس الحدود يرغبان في ضم لاعب الزمالك.. وموقف جوميز خبر في الجول - غزل المحلة يضم إبراهيم حسن في صفقة انتقال حر غزل المحلة يتعاقد مع "بنشرقي" لافيينا محسن هنداوي: تركت العمل في كرة القدم لشعوري بالظلم.. ومبادرة من رئيس غزل المحلة

وكان بن حمودة قد انضم إلى الترجي في صيف 2020.

وخاض بن حمودة 109 مباراة بقميص الترجي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 3 آخرين.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري الممتاز بالموسم المقبل بعد صعود الفريق من دوري المحترفين وسيوقده تدريبا أحمد عيد عبد الملك.

غزل المحلة تعاقد مع احمد حكم لاعب سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما أتم غزل المحلة التعاقد مع محمد حمدي زكي قادما من أسوان، وجدد تعاقد مدافعه عمرو الجزار حتى صيف 2027 بالإضافة إلى محمد أشرف "بنشرقي".

واقترب غزل المحلة من التعاقد مع إبراهيم حسن لاعب البنك الأهلي في صفقة انتقال حر.

غزل المحلة بن حمودة الترجي الدوري المصري
نرشح لكم
كما انفرد في الجول - سيراميكا يتعاقد مع أحمد أشرف لاعب الأهلي السابق خبر في الجول - مهاجم نيجيري يصل مصر تمهيدا للتوقيع مع الاتحاد السكندري خبر في الجول - الجونة يتوصل لاتفاق مع عصام صبحي لضمه في صفقة انتقال حر دوري المحترفين - وادي دجلة يتعاقد مع سيف تقا خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتعاقد مع دعدور خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم مصطفى طارق مصطفى خبر في الجول - غزل المحلة وحرس الحدود يرغبان في ضم لاعب الزمالك.. وموقف جوميز خبر في الجول - سامادو يصل القاهرة تمهيدا للانضمام إلى المصري
أخر الأخبار
نجاة فونسيكا.. ميلان يتألق ويفوز على إنتر في دربي الطرف الواحد 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصنيف أبطال إفريقيا - الأهلي على رأس مجموعة وبيراميدز ثانيا.. وصراع عربي محتمل 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس مكافحة المنشطات: لا يوجد عقوبة على رمضان صبحي 42 دقيقة | الدوري المصري
تصنيف الكونفدرالية - الزمالك على رأس مجموعة وقد يرافق المصري 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
كابوس مرعب في إصابة تير شتيجن.. وهل يحق لبرشلونة استبداله 59 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة عبد القادر.. خوسيلو وسوريا يسجلان وبانون يصنع في خسارة قطر أمام الغرافة ساعة | المحترفون
من أجل أولمبياد لوس أنجلوس.. اتحاد الكرة يعلن توقيع ميكالي لقيادة منتخب الشباب ساعة | منتخب مصر
كما انفرد في الجول - سيراميكا يتعاقد مع أحمد أشرف لاعب الأهلي السابق ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 4 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي