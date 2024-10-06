تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك كريستال بالاس بعدما سجل في 3 مباريات متتالية، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول أمام مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 ,6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان القائد فيرجيل فان دايك بمتوسط تقييم بلغ 8.2 درجة.

وتوقف صلاح عن التسجيل بعد هز الشباك في 3 مباريات على التوالي، ضد وست هام يونايتد وولفرهامبتون وبولونيا.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 359 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 217 هدفا وصنع 92 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.