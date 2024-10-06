مواعيد مباريات الأحد 6 أكتوبر 2024.. مرموش وعبد المنعم ومصطفى محمد

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 10:05

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت - بشكتاش

يشهد اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 عددا من المباريات في مختلف الدوريات قبل انطلاق فترة التوقف الدولي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

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يستضيف تشيلسي فريق نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة، على استاد ستامفورد بريدج.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما في نفس التوقيت يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أستون فيلا، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وتختتم منافسات الجولة عندما يستضيف برايتون فريق توتنام في السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على فريق ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويقام اللقاء في الخامسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وتختتم مباريات الجولة عندما يحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال سوسيداد في العاشرة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

يصطدم إينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش بمواجهة بايرن ميونيخ ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويقام اللقاء في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الفرنسي

يحل نانت بقيادة مصطفى محمد ضيفا على ليون ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يستضيف نيس بقيادة محمد عبد المنعم فريق باريس سان جيرمان في العاشرة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس فريق كالياري في الواحدة والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة السابعة.

بينما يحل روما ضيفا على مونزا في تمام السابعة مساء.

وتختتم مباريات اليوم عندما يحل ميلان ضيفا على فيورنتينا في العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات اليوم مرموش مصطفى محمد عبد المنعم
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