من مزاملة رونالدو إلى ماليزيا.. خيسي ينضم لـ جوهور دارول تعظيم

انضم خيسي رودريجيز لاعب كوريتيبا السابق إلى جوهور دارول تعظيم الماليزي في صفقة انتقال حر حسبما أعلن النادي.

خيسي النادي : لاعب حر جوهور دارول تاكزيم

ولم يتم الكشف عن مدة تعاقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.

ويشارك الفريق الماليزي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وزامل الجناح الإسباني كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، وكان عليه الكثير من الآمال حتى أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وهبط خيسي من قبل مع فريقين في ظرف 6 أشهر للدرجة الثانية، الأولى مع سامبدوريا من الدوري الإيطالي ثم تبعها مع كوريتيبا في الدوري البرازيلي.

وتكون خيسي في أكاديمية ريال مدريد وتم تصعيده للفريق الأول بشكل دائم في 2013، وخاض مع الميرنجي 94 مباراة، سجّل خلالها 18 هدفا وصنع 15، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا 2014 و2016.

وانتقل خيسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو، لكنه لم يظهر بقميص الفريق الفرنسي العاصمي إلا في 18 مناسبة فقط واكتفى بتسجيل هدفين، وقضى أغلب تلك السنوات في إعارات إلى أندية أخرى.

باريس سان جيرمان أعار خيسي إلى لاس بالماس، ثم ستوك سيتي، ثم ريال بيتيس، ثم سبورتنج لشبونة، ثم انضم للاس بالماس نهائيا في 2021 ثم أنقرة جوتشو التركي.