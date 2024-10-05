جوارديولا: المباراة ازدادت صعوبة بعد تحول فولام لخماسي دفاعي.. وعلينا إيجاد حلول

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن تحول فولام لخماسي دفاعي صعّب الأمور على فريقه.

وانتصر سيتي على فولام بنتيجة 3-2 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عبر سكاي سبورتس: "كانت مباراة قوية وصعبة، كلا الفريقين حظي بفرص، بدأنا بشكل جيد وصنعنا فرصا، الأمور ازدادت صعوبة بعدما تحولوا للعب بـ 5 مدافعين، كان من الصعب المخاطرة لكننا فزنا في النهاية".

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وأضاف "ثنائية كوفاشيتش كانت رائعة خاصة أنه جاء عندما تحول فولام لخماسي دفاعي مع عودة مهاجمهم للدفاع مما جعل التحولات أقل خطورة، استخدمنا هذا السلاح وكوفاشيتش استغله".

وعن تعويض رودري قال: "علينا إيجاد حلول، لدينا كوفاشيتش وجوندوجان ويمكننا الاعتماد على جون ستونز في هذا المركز وأيضا ريكو لويس ومانويل أكانجي لتعويض غياب رودري، بالطبع وجوده مهم في هذا النوع من المباريات مع التحولات لكننا لعبنا بشكل جيد للغاية".

وأتم مشيدا بهدف جيريمي دوكو "رائع للغاية، دائما نتحدث عن قدرته على المراوغة ولكن المشكلة في التمريرة الأخيرة واللمسة الأخيرة، شاهدت كرة الهدف وهي تسكن الشباك، سعيد له، في مباراة براتيسلافا كان جيدا للغاية وكذلك اليوم أيضا".

سجل ماتيو كوفاشيتش ثنائية سيتي وأضاف جيريمي دوكو الهدف الثالث، فيما سجل أندرياس بيريرا ورودريجو مونيز ثنائية فولام.

وعادل بيب جوارديولا سلسلته الأفضل في الدوري الإنجليزي بـ 30 مباراة متتالية دون خسارة والتي حققها من قبل في موسم 2017-18.

ويتواصل غياب هالاند عن التسجيل في الدوري الإنجليزي للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجل 10 أهداف في أول 5 جولات.

ووصل رصيد سيتي لـ 17 نقطة في المركز الثاني متفوقا على أرسنال بفارق الأهداف وخلف ليفربول المتصدر برصيد 18 نقطة.

فيما تعرض فولام لخسارته الثانية هذا الموسم وظل سادسا برصيد 11 نقطة.

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