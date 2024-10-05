انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) فياريال
السبت، 05 أكتوبر 2024 - 21:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق96. إصابة قوية لداني كارباخال في الركبة.
ق79. خروج فينيسيوس بعد تعرضه للإصابة ودخول أردا جولر.
ق72. جوووووول بتسديدة صاروخية من فينيسيوس جونيور.
ق69. فينيسيوس يسدد كرة أرضية بجوار المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36. تسديدة قوية من بيلينجهام بجوار المرمى.
ق13. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق فالفيردي من تسديدة صاروخية.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
صاروخا فالفيردي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على فياريال تشكيل ريال مدريد - تشواميني قلب دفاع.. وعودة مبابي لمواجهة فياريال مؤتمر أنشيلوتي: هزيمة ليل أعادتنا للواقع.. وهذا رأيي في استبعاد مبابي من منتخب فرنسا روديجر: صلاح صدم العالم.. ولاعب مثل الحائط لا أصدق قوته أنشيلوتي: كنا سيئين أمام ليل.. ونأمل أن يتكرر ما حدث بعد خسارة أتليتكو تشكيل ريال مدريد - لونين وإندريك أساسيان لأول مرة أمام ليل.. ومبابي على الدكة عاد من الاعتزال.. برشلونة يتعاقد مع تشيزني مؤتمر أنشيلوتي - عن الرد على سيميوني والمخاطرة بـ مبابي وقوة ليل