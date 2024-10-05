انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) فياريال

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد ضد فياريال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق96. إصابة قوية لداني كارباخال في الركبة.

ق79. خروج فينيسيوس بعد تعرضه للإصابة ودخول أردا جولر.

ق72. جوووووول بتسديدة صاروخية من فينيسيوس جونيور.

ق69. فينيسيوس يسدد كرة أرضية بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36. تسديدة قوية من بيلينجهام بجوار المرمى.

ق13. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق فالفيردي من تسديدة صاروخية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد الدوري الإسباني فياريال
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