أرتيتا: نخطط لإراحة ساكا.. وهدفهم كان بمثابة نداء استيقاظ

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 20:17

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على نيته في إراحة بوكايو ساكا لاعب الفريق في بعض الفترات بالموسم الحالي.

وفاز أرسنال على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأداء في الشوط الأول كان استثنائيا وهيمنتنا على المباراة كانت لا تصدق ولكننا لم نسجل وبعدها أصبحت المباراة مفتوحة وسجلوا هم ولكننا وضعنا ما حدث خلفنا وعدنا".

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وواصل "ما يقدمه ساكا هو النضج وهو يتخذ الخطوات التي يجب على لاعب الكرة اتخاذها، لقد كان في الفريق لفترة كافية للقيام بهذا الدور".

وتابع "هدف ساوثمابتون كان بمثابة نداء الاستيقاظ بالنسبة لنا".

وشدد "لدينا نية لإراحة ساكا، وقد ارتاح بالفعل لعدة دقائق هذا الموسم ويجب علينا إدارة أحماله بشكل جيد ولكن حاليا هو بخير".

ووصل أرسنال لـ 400 فوز على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون ثاني فريق يصل إلى ذلك الرقم بتاريخ الدوري بعد مانشستر يونايتد.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 17 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما استمر ساوثامبتون بنقطة واحدة في المركز 19.

أرسنال ساوثامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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