الـ 400 في الإمارات.. أرسنال يقلب تأخره لفوز على ساوثامبتون

فاز أرسنال على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل أرسنال لـ 400 فوز على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون ثاني فريق يصل إلى ذلك الرقم بتاريخ الدوري بعد مانشستر يونايتد.

الـ 400 اتنتصار تحققوا على ملعب الإمارات ومن قبله ملعب هايبري الذي لعب عليه أرسنال مبارياته قبل بناء الإمارات.

سجل ثلاثية أرسنال كل من كاي هافيرتز وجابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا، بينما أحرز كاميرون أرشر هدف ساوثامبتون.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 17 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما استمر ساوثامبتون بنقطة واحدة في المركز 19.

التشكيل

لعب أرسنال بثلاثي وسط هجومي مكون من رحيم ستيلرنج وبوكايو ساكا وجابرييل جيسوس.

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص وكان أخطرها تسديدة قوية من جورجينو مرت بجوار المرمى.

وفي الشوط الثاني تقدم أرشر بشكل مفاجئ لساوثامبتون بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

وبعد ثلاث دقائق تعادل أرسنال عن طريق كاي هافيرتز بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل هافيرتز في سبع مباريات متتالية على ملعب الإمارات ليعادل الرقم القياسي على هذا الملعب.

وأجرى ميكيل أرتيتا ثلاثة تبديلات لأرسنال بدخول جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد وميكيل مورينو.

وأضاف البديل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 68 مستغلا عرضية من بوكايو ساكا ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

وأنهى ساكا ثلاثية أرسنال في الدقيقة 88 مستغلا خطأ من مدافع ساوثامبتون ليقتل المباراة ويهدي فريقه الفوز.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة يوم السبت 19 أكتوبر ضد بورنموث خارج ملعبه.