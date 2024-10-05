الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم كمدير فني للفريق

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

حمد إبراهيم

أعلن نادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق.

وكان الإسماعيلي أعلن من قبل تعيين شوقي غريب مديرا فنيا يوم الإثنين الماضي قبل أن يحدث الانقسام داخل مجلس إدارة النادي، ثم أعلن رحيله منذ قليل. (طالع التفاصيل)

وعمل حمد إبراهيم كمدرب مساعد مع إيهاب جلال في أكثر من تجربة أبرزها الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر.

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ويعاونه كل من أحمد حسام مدربا عاما، وأحمد الجمل مدربا مساعدا، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى، وأحمد سامح مدربا للأحمال، ومحمد عدلي محللا للأداء.

ماذا حدث؟

حدثت انقسامات داخل مجلس إدارة الدراويش بعد التعاقد مع شوقي غريب.

عودة أحمد فهيم لمجلس الإدارة من جديد بعد تقديم استقالته أعادت حالة الانقسام خاصة أنه يؤيد تعيين حمد إبراهيم لاستكمال مشوار الراحل إيهاب جلال.

بعد عودة فهيم تعادلت الأصوات في مجلس الإدارة بواقع 4 في صالح غريب و4 في صالح حمد، ومع احتساب صوت نصر أبو الحسن رئيس النادي بـ 2 في حالة التعادل فالكفة تميل لصالح حمد إبراهيم.

بسبب عدم التوصل لقرار لنهائي بين مسؤولي مجلس الإدارة تقرر إلغاء المران قبل بدايته، فيما ينتظر شوقي غريب مصيره بعد صدور قرار مجلس الإدارة النهائي.

وسبق وان تولى شوقي غريب تدريب الإسماعيلي في عام 2013 لفترة قصيرة.

وأعلن نادي الإسماعيلي رحيل شوقي غريب لعدم التوصل لاتفاق بشأن عقده.

وأنهى الإسماعيلي الدوري الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

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