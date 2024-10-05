الإسماعيلي يعلن رحيل شوقي غريب لعدم التوصل لاتفاق بشأن عقده

أعلن نادي الإسماعيلي رحيل شوقي غريب لعدم التوصل لاتفاق بشأن عقده.

وكان الإسماعيلي أعلن من قبل تعيين شوقي غريب مديرا فنيا يوم الإثنين الماضي قبل أن يحدث الانقسام داخل مجلس إدارة النادي.

وجاء بيان النادي كالتالي:

يوجه مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، الشكر إلى شوقي غريب، متمنيا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة، نظرا لعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن إتمام تعاقده لقيادة الفريق.

ويؤكد المجلس احترامه وتقديره لشوقي غريب، نظرا لسيرته وسمعته الطيبة، بالإضافة إلى امتلاكه للكثير من الخبرات الفنية التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية.

ويشدد المجلس على اعتزازه بالعلاقة الطبية التي تجمعه بالمدير الفني السابق للمنتخب المصري وللإسماعيلي، متمنيا له النجاح في قادم السنوات.

وأعلن شوقي دعمه الكامل للإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة، متمنيا التوفيق للفريق خلال منافسات الموسم المقبل، ومعربا عن ثقته في استعادة النادي لمكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية مرة أخرى.

ماذا حدث؟

حدثت انقسامات داخل مجلس إدارة الدراويش بعد التعاقد مع شوقي غريب.

عودة أحمد فهيم لمجلس الإدارة من جديد بعد تقديم استقالته أعادت حالة الانقسام خاصة أنه يؤيد تعيين حمد إبراهيم لاستكمال مشوار الراحل إيهاب جلال.

بعد عودة فهيم تعادلت الأصوات في مجلس الإدارة بواقع 4 في صالح غريب و4 في صالح حمد، ومع احتساب صوت نصر أبو الحسن رئيس النادي بـ 2 في حالة التعادل فالكفة تميل لصالح حمد إبراهيم.

بسبب عدم التوصل لقرار لنهائي بين مسؤولي مجلس الإدارة تقرر إلغاء المران قبل بدايته، فيما ينتظر شوقي غريب مصيره بعد صدور قرار مجلس الإدارة النهائي.

وسبق وان تولى شوقي غريب تدريب الإسماعيلي في عام 2013 لفترة قصيرة.

من جهة أخرى، عمل حمد إبراهيم كمدرب مساعد مع إيهاب جلال في أكثر من تجربة أبرزها الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر.

وأنهى الإسماعيلي الدوري الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.