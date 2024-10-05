جوارديولا يعادل سلسلته الأفضل.. مانشستر سيتي يتفوق على فولام في لقاء الـ 5 أهداف

استعاد مانشستر سيتي الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز 3-2 على فولام في الجولة 7.

سجل ماتيو كوفاشيتش ثنائية سيتي وأضاف جيريمي دوكو الهدف الثالث، فيما سجل أندرياس بيريرا ورودريجو مونيز ثنائية فولام.

وعادل بيب جوارديولا سلسلته الأفضل في الدوري الإنجليزي بـ 30 مباراة متتالية دون خسارة والتي حققها من قبل في موسم 2017-18.

ويتواصل غياب هالاند عن التسجيل في الدوري الإنجليزي للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجل 10 أهداف في أول 5 جولات.

ووصل رصيد سيتي لـ 17 نقطة في المركز الثاني متفوقا على أرسنال بفارق الأهداف وخلف ليفربول المتصدر برصيد 18 نقطة.

فيما تعرض فولام لخسارته الثانية هذا الموسم وظل سادسا برصيد 11 نقطة.

هالاند يقود هجوم السيتيزن اليوم 💪🤖 تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة فولام بالدوري الإنجليزي 📋🔵 pic.twitter.com/RMgBHXl9jM — FilGoal (@FilGoal) October 5, 2024

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي بالهجوم بحثا عن هدف مبكر.

فسدد في الدقيقة 4 إلكاي جوندوجان كرة مرت بجوار القائم، ثم تبعه إرلينج هالاند فرصة أخرى.

وفي الدقيقة 17 أهدر أداما تراوري انفرادا تصدى له إيدرسون في مباراته رقم 257 في الدوري الإنجليزي.

وأصبح البرازيلي ثالث أكثر لاعب بين مواطنيه يخوض مباريات في الدوري الإنجليزي بعد ويليان (317 مباراة) وفيرنانديو (264 مباراة).

وفي الدقيقة 27 سجل أندرياس بيريرا هدف الفريق اللندني الأول بعد عرضية رائعة بالكعب من راؤول خيمينيز.

خمينيز ينثر سحره على أرض الاتحاد 🪄✨ تمريرة المكسيكي الحاسمة بالكعب لبيريرا في هدف فولام الأول ⚽ pic.twitter.com/kuPqDZR1Cd — FilGoal (@FilGoal) October 5, 2024

وجاء رد أصحاب الأرض سريعا بعد 5 دقائق بتسديدة قوية من ماتيو كوفاشيتش من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك بعد تغيير الاتجاه.

شوط أول انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي.

وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني سجل كوفاشيتش مجددا بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء واضعا سيتي في المقدمة.

وشارك كايل ووكر في الدقيقة 62 بدلا من مانويل أكانجي، وأيضا جيريمي دوكو بدلا من جاك جريليش.

ووصل المخضرم لـ 400 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وبعد 6 دقائق تفوق أداما تراوري في سباق سرعة مع ووكر وانفرد وسدد كرة تصدى لها إيدرسون.

استمرت المباراة، وفي الدقيقة 82 أطلق جيريمي دوكو تصويبة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك بطريقة رائعة، مدونا أول أهدافه في الموسم.

والدقيقة 89 مرر رييس نيلسون تمريرة أرضية تسلمها رودريجو مونيز والتف وسدد كرة سكنت أقصى الزاوية مقلصا الفارق.

لكن الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد لتنتهي بفوز جديد لسيتي بعد تعادلين متتاليين.

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