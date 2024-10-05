ثاني التعاقدات من الزمالك.. زد يضم حمدي علاء

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 18:24

كتب : FilGoal

حمدي علاء - زد

أعلن نادي زد ضم حمدي علاء قادما من الزمالك بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

وأصبح لاعب الوسط ثاني لاعب ينضم من الزمالك لزد في سوق الانتقالات الجارية بعد ماجد هاني. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف FilGoal.com حصول زد على خدمات الثنائي مقابل 12 مليون جنيه.

أخبار متعلقة:
قائمة موريتانيا - انضمام لاعب زد لأول مرة.. وعودة هارونا وكامارا أمام مصر زد يضم ماجد هاني وأحمد عادل "حاوي جديد".. زد يعلن التعاقد مع عمار حمدي خبر في الجول - زد يتوصل لاتفاق للتعاقد مع ثنائي الأهلي.. ووضع بند أحقية إعادة الشراء

ويبلغ حمدي علاء من العمر 23 عاما بينما ماجد هاني 21 عاما.

وخرج حمدي علاء على سبيل الإعارة أكثر من مرة لفرق سموحة والبنك الأهلي.

وكان آخرها الموسم الماضي عندما شارك مع فريق سموحة.

ولعب حمدي علاء 21 مباراة مع سموحة الموسم المنقضي.

وضم زد حتى الآن كل من عمار حمدي من الأهلي وأحمد عادل من الاتحاد بالإضافة لثنائي الزمالك.

ووصل زد لنهائي كأس مصر الموسم المنقضي لأول مرة في تاريخه وخسر من بيراميدز.

واحتل الفريق الذي يقود مجدي عبد العاطي المركز السابع في أول موسم له بالمسمى الجديد للفريق.

حمدي علاء زد الزمالك الدوري المصري ميركاتو
نرشح لكم
طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش للتدريبات الجماعية الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم كمدير فني للفريق الإسماعيلي يعلن رحيل شوقي غريب لعدم التوصل لاتفاق بشأن عقده بروس: استبعاد تاو؟ بسبب مشاكل شخصية.. وربما يبحث عن عرض من فريق آخر خبر في الجول - حرس الحدود يستعير محمد سيحا من المقاولون مصدر من الإسماعيلي يكشف عبر في الجول أسماء الجهاز الفني الجديد كلاتنبرج: لم يُطلب مني محاباة الأهلي والزمالك تحكيميا .. وحدوث هذا الأمر كارثي خبر في الجول – أحمد حمدي يبدأ المرحلة الثانية لبرنامجه التأهيلي في الإمارات
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - تشواميني قلب دفاع.. وعودة مبابي لمواجهة فياريال 10 دقيقة | الدوري الإسباني
طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش للتدريبات الجماعية 13 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: نخطط لإراحة ساكا.. وهدفهم كان بمثابة نداء استيقاظ 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كلاسيكو السعودية - ثنائي في هجوم أهلي جدة.. وكانسيلو جناح مع الهلال لأول مرة 21 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري الإنجليزي – برينتفورد يفوز على ولفرهامبتون في مباراة مثيرة.. وانتصار ليستر ووست هام 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
كوفاسيتش: سجلت هدفي الثاني بسبب جوارديولا.. ونفتقد رودري 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
الـ 400 في الإمارات.. أرسنال يقلب تأخره لفوز على ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم كمدير فني للفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 3 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره