ثاني التعاقدات من الزمالك.. زد يضم حمدي علاء

أعلن نادي زد ضم حمدي علاء قادما من الزمالك بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

وأصبح لاعب الوسط ثاني لاعب ينضم من الزمالك لزد في سوق الانتقالات الجارية بعد ماجد هاني. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف FilGoal.com حصول زد على خدمات الثنائي مقابل 12 مليون جنيه.

ويبلغ حمدي علاء من العمر 23 عاما بينما ماجد هاني 21 عاما.

وخرج حمدي علاء على سبيل الإعارة أكثر من مرة لفرق سموحة والبنك الأهلي.

وكان آخرها الموسم الماضي عندما شارك مع فريق سموحة.

ولعب حمدي علاء 21 مباراة مع سموحة الموسم المنقضي.

وضم زد حتى الآن كل من عمار حمدي من الأهلي وأحمد عادل من الاتحاد بالإضافة لثنائي الزمالك.

ووصل زد لنهائي كأس مصر الموسم المنقضي لأول مرة في تاريخه وخسر من بيراميدز.

واحتل الفريق الذي يقود مجدي عبد العاطي المركز السابع في أول موسم له بالمسمى الجديد للفريق.