زد يضم ماجد هاني وأحمد عادل

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

نادي زد - بيان رسمي

أعلن نادي زد ضم أحمد عادل وماجد هاني في إطار تدعيم الفريق للموسم الجديد.

ماجد هاني

النادي : زد

أحمد عادل

النادي : زد

زد

ويواصل زد دعم صفوفه للموسم الجديد بعدما أعلن من قبل ضم عمار حمدي قادما من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وانضم ماجد هاني قادما من الزمالك بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

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فيما انضم أحمد عادل قادما من الاتحاد السكندري بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

ماجد هاني -21 عاما- لعب الموسم الماضي لبلدية المحلة على سبيل الإعارة.

وخاض ماجد هاني 30 مباراة بقميص بلدية المحلة وسجل هدفا وصنع مثله.

أحمد عادل -27 عاما- خاض الموسم الماضي مع زعيم الثغر وشارك في 23 مباراة بالدوري المصري وسجل هدفين.

وبدأ عادل مسيرته مع الزمالك ثم انضم للمصري ومصر للمقاصة وارتدى قميص الاتحاد منذ 2021.

ووصل زد لنهائي كأس مصر الموسم المنقضي لأول مرة في تاريخه وخسر من بيراميدز.

واحتل الفريق الذي يقود مجدي عبد العاطي المركز السابع في أول موسم له بالمسمى الجديد للفريق.

زد الدوري المصري ماجد هاني أخمد عادل
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