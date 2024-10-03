زد يضم ماجد هاني وأحمد عادل

أعلن نادي زد ضم أحمد عادل وماجد هاني في إطار تدعيم الفريق للموسم الجديد.

ويواصل زد دعم صفوفه للموسم الجديد بعدما أعلن من قبل ضم عمار حمدي قادما من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وانضم ماجد هاني قادما من الزمالك بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

فيما انضم أحمد عادل قادما من الاتحاد السكندري بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

ماجد هاني -21 عاما- لعب الموسم الماضي لبلدية المحلة على سبيل الإعارة.

وخاض ماجد هاني 30 مباراة بقميص بلدية المحلة وسجل هدفا وصنع مثله.

أحمد عادل -27 عاما- خاض الموسم الماضي مع زعيم الثغر وشارك في 23 مباراة بالدوري المصري وسجل هدفين.

وبدأ عادل مسيرته مع الزمالك ثم انضم للمصري ومصر للمقاصة وارتدى قميص الاتحاد منذ 2021.

إذا غابت الحلول، ما لك إلا ميسي 😉 أهلا بك، أحمد عادل"ميسي"! 👋#ZEDFC pic.twitter.com/R7cUL6rtYC — ZED FC (@zedfc_egypt) October 3, 2024

ووصل زد لنهائي كأس مصر الموسم المنقضي لأول مرة في تاريخه وخسر من بيراميدز.

واحتل الفريق الذي يقود مجدي عبد العاطي المركز السابع في أول موسم له بالمسمى الجديد للفريق.